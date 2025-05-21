Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Машина с тремя людьми съехала в кювет в Алматинской области (видео)

Опубликовано:

Эмблема МЧС на спецодежде
Спасатель. Иллюстративное фото: gov.kz

В Алматинской области легковой автомобиль, который оказался в кювете, вытащили спасатели. Никто из пассажиров не пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Telegram-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям опубликовали видео, как спасатели вытаскивают из кювета машину. По сведениям МЧС, обошлось без пострадавших.

"В Алматинской области, Талгарском районе, в ущелье «Маралсай» легковой автомобиль с тремя людьми в салоне съехал в кювет при возвращении домой.

На место прибыли спасатели МЧС и отбуксировали автомобиль на проезжую часть. Пострадавших нет", - сообщили спасатели.

Ранее сообщалось, что спасатели помогли водителю и пассажиру легкового автомобиля, которые застряли в грязи вблизи села Карабутак.

В Алматинской области три человека пытались пересечь реку на автомобиле, но не смогли, поэтому им пришлось вызвать спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

А в Северо-Казахстанской области автобус с пассажирами съехал в кювет. На помощь водителю пришли спасатели.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2247147-mashina-s-tremya-lyudmi-sehala-v-kyuvet-v-almatinskoy-oblasti-video/