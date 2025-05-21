Машина с тремя людьми съехала в кювет в Алматинской области (видео)

В Алматинской области легковой автомобиль, который оказался в кювете, вытащили спасатели. Никто из пассажиров не пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Telegram-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям опубликовали видео, как спасатели вытаскивают из кювета машину. По сведениям МЧС, обошлось без пострадавших.

"В Алматинской области, Талгарском районе, в ущелье «Маралсай» легковой автомобиль с тремя людьми в салоне съехал в кювет при возвращении домой.

На место прибыли спасатели МЧС и отбуксировали автомобиль на проезжую часть. Пострадавших нет", - сообщили спасатели.

Ранее сообщалось, что спасатели помогли водителю и пассажиру легкового автомобиля, которые застряли в грязи вблизи села Карабутак.

В Алматинской области три человека пытались пересечь реку на автомобиле, но не смогли, поэтому им пришлось вызвать спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

А в Северо-Казахстанской области автобус с пассажирами съехал в кювет. На помощь водителю пришли спасатели.