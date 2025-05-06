Автомобиль с людьми застрял в грязи в Актюбинской области

Спасатели помогли водителю и пассажиру легкового автомобиля, которые застряли в грязи вблизи села Карабутак, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Telegram-канале 112 KZ сообщили, что спасатели выдвинулись на помощь сразу на технике высокой проходимости сразу после поступления информации на пульт дежурного 112. Прибыв на место вызова, сотрудники МЧС обнаружили машину, которая не могла самостоятельно выбраться из грязи.

"С помощью спецтехники и буксировочного оборудования спасатели вызволили транспортное средство на очищенный участок дороги. Медицинская помощь им не потребовалась", - сообщили в уведомлении.

Напомним, в апреле в Алматинской области три человека пытались пересечь реку на автомобиле, но не смогли, поэтому им пришлось вызвать спасателей.

Тогда же в Жаксынском районе Акмолинской области водитель пытался пересечь перелив на дороге, и авто унесло течением. Водитель погиб.

В марте автомобиль жителя Северо-Казахстанской области оказался под водой во время паводков. Водитель успел покинуть транспортное средство.