Автобус с пассажирами съехал в кювет в СКО (видео)
Опубликовано:
В Северо-Казахстанской области автобус с пассажирами съехал в кювет. На помощь водителю пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале министерства, ДТП произошло близ села Николаевка на автодороге "Жезказган – Петропавловск". В салоне автобуса в этот момент находилось 9 человек.
"Силы МЧС и местных исполнительных органов, следуя на тренировочные учения, оперативно оказали помощь – автобус был отбуксирован обратно на проезжую часть.
К счастью, водитель и пассажиры не пострадали и в медицинской помощи не нуждались", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили водителям о необходимости соблюдать осторожность на дорогах, особенно в сложных погодных условиях.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Напомним, в конце февраля на севере Казахстана в кювет опрокинулся большегруз с тонами мяса. За рулем фуры находился иностранец, помощь ему оказали сотрудники батальона патрульной полиции и участковый инспектор.
До этого на трассе Алматы - Хоргос очевидцы сняли опрокинувшийся на бок грузовик с прицепом. По данным полиции, фура опрокинулась из-за разгерметизации колеса.
А в декабре на трассе Астана - Петропавловск вблизи села Ленинского опрокинулась набок фура, везущая пиво. Водитель не пострадал, грузовик получил повреждения.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2225742-avtobus-s-passazhirami-sehal-v-kyuvet-v-sko/