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Автобус с пассажирами съехал в кювет в СКО (видео)

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Автобус в кювете
Автобус в кювете. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В Северо-Казахстанской области автобус с пассажирами съехал в кювет. На помощь водителю пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, ДТП произошло близ села Николаевка на автодороге "Жезказган – Петропавловск". В салоне автобуса в этот момент находилось 9 человек.

"Силы МЧС и местных исполнительных органов, следуя на тренировочные учения, оперативно оказали помощь – автобус был отбуксирован обратно на проезжую часть.

К счастью, водитель и пассажиры не пострадали и в медицинской помощи не нуждались", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили водителям о необходимости соблюдать осторожность на дорогах, особенно в сложных погодных условиях.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

Напомним, в конце февраля на севере Казахстана в кювет опрокинулся большегруз с тонами мяса. За рулем фуры находился иностранец, помощь ему оказали сотрудники батальона патрульной полиции и участковый инспектор.

До этого на трассе Алматы - Хоргос очевидцы сняли опрокинувшийся на бок грузовик с прицепом. По данным полиции, фура опрокинулась из-за разгерметизации колеса.

А в декабре на трассе Астана - Петропавловск вблизи села Ленинского опрокинулась набок фура, везущая пиво. Водитель не пострадал, грузовик получил повреждения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2225742-avtobus-s-passazhirami-sehal-v-kyuvet-v-sko/