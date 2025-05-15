"Много матов и эмоций": страшное ДТП произошло в Алматы (видео)

В Сети появилось видео очевидицы ДТП, произошедшего вчера вечером, 14 мая, в Медеуском районе Алматы. Пост прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Видео, заснятое очевидицей на месте происшествия, опубликовали в Telegram-канале Kris_p_almaty.

"Отправляю видео без звука, так как много матов и эмоций. Произошла страшная авария сегодня на моих глазах. (...) Водитель такси поворачивал налево, а "Элантра" летела вниз по Калдаякова на зеленый свет светофора", - приводит канал описание свидетельницы произошедшего.

На опубликованном видео запечатлен момент сразу после ДТП, на кадрах видно, что Hyundai Elantra практически перевернуло набок.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы - нам сообщили, что в результате ДТП пострадали люди.

"Данное дорожно-транспортное происшествие имело место накануне в 19:30 в Медеуском районе Алматы. На пересечении улиц Калдаякова и Казыбек би столкнулись две автомашины марки Hyundai.

В настоящее время по факту ДТП Управлением полицией Медеуского района начато расследование, обстоятельства устанавливаются, назначены соответствующие экспертизы. Пострадавшим оказана медицинская помощь", - прокмментировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Ранее в Актау в среду, 14 мая, случилось серьезное ДТП - двух подростков, переходивших дорогу по пешеходному переходу, сбило авто. В управлении здравоохранения сообщили, что один из пострадавших находится в коме.

В минувшие выходные в Пришахтинске произошло ДТП с участием мотоцикла, управляемого девушкой 16 лет, и автомобиля. Двое пострадавших доставлены в больницу.

Также 11 мая в Алматы водитель сбил ребенка на дворовой дороге. Мальчика с повреждениями доставили в больницу.

В этот же день авария произошла на 22 километре автодороги БАКАД - в результате пострадал водитель одного из авто.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.