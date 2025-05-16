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Семья погибла в ДТП под Алматы

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Иллюстративное фото ДТП
Автомобиль после ДТП. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand / Getty Images

В Алматинской области в результате ДТП погибла семья - супруги и их ребенок. В ДП региона сообщили, что по факту аварии начато досудебное расследование, передает NUR.KZ.

Как рассказали в ДП Алматинской области, сотрудниками полиции проводится расследование по факту ДТП, имевшего место 15 мая на 53 километре автодороги Алматы - Жандосов - Бесмойнак.

"По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с препятствием, после чего транспортное средство опрокинулось", - пояснили в пресс-службе ведомства.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте скончались водитель и двое его пассажиров. Еще трое пострадавших с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП начато досудебное расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Айтекебийском районе Актюбинской области при столкновении автобуса с прицепом грузового авто погиб водитель автобуса. В момент аварии в салоне автобуса также находились 6 пассажиров. По факту дорожно-транспортного происшествия было начато расследование.

А в Караганде произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и велосипедиста. В результате происшествия велосипедист скончался на месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2245788-semya-pogibla-v-dtp-pod-almaty/