Семья погибла в ДТП под Алматы

В Алматинской области в результате ДТП погибла семья - супруги и их ребенок. В ДП региона сообщили, что по факту аварии начато досудебное расследование, передает NUR.KZ.

Как рассказали в ДП Алматинской области, сотрудниками полиции проводится расследование по факту ДТП, имевшего место 15 мая на 53 километре автодороги Алматы - Жандосов - Бесмойнак.

"По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с препятствием, после чего транспортное средство опрокинулось", - пояснили в пресс-службе ведомства.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте скончались водитель и двое его пассажиров. Еще трое пострадавших с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП начато досудебное расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Айтекебийском районе Актюбинской области при столкновении автобуса с прицепом грузового авто погиб водитель автобуса. В момент аварии в салоне автобуса также находились 6 пассажиров. По факту дорожно-транспортного происшествия было начато расследование.

А в Караганде произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и велосипедиста. В результате происшествия велосипедист скончался на месте.