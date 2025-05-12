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Несовершеннолетняя девушка на мотоцикле попала в ДТП в Карагандинской области

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Мотоцикл лежит на дороге
Мотоцикл. Иллюстративное фото: KatarzynaBialasiewicz / Getty Images

В минувшие выходные в Пришахтинске произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля. Двое пострадавших доставлены в больницу, передает ekaraganda.kz.

Издание со ссылкой на Департамент полиции Карагандинской области сообщает, что дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины Volkswagen Passat и мотоцикла Enduro произошло 11 мая в 18:50 по улице Зелинского.

В результате ДТП 16-летняя девушка-мотоциклист и ее 19-летний пассажир доставлены в медицинское учреждение.

"Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщает издание.

В полиции напоминают, к управлению мотоциклами допускаются лица старше 18 лет с категорией прав «А».

Ранее сообщалось, на автодороге Омск - Майкапчагай полицейские остановили водителя мотоцикла без госзнаков, управлявшего транспортом в состоянии опьянения.

В апреле мотоциклист наехал на дорожных рабочих в Алматы: два человека погибли, один попал в больницу. Позже выяснилось, что водитель мотоцикла был пьян.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2244165-nesovershennoletnyaya-devushka-na-motocikle-popala-v-dtp-v-karagandinskoy-oblasti/