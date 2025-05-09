Водитель автобуса погиб при столкновении с грузовиком в Актюбинской области
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В Айтекебийском районе Актюбинской области при столкновении автобуса с прицепом грузового авто погиб водитель автобуса. О состоянии пассажиров не сообщается, передает "Диапазон".
Как сообщает региональное издание со ссылкой на департамент полиции Актюбинской области, ДТП произошло сегодня, 9 мая, на трассе Самара-Шымкент - вблизи поселка Корпе.
"Имело место касательное боковое столкновение автобуса с прицепом грузового автомобиля. В результате водитель автобуса погиб на месте. В момент аварии в салоне автобуса находились 6 пассажиров. Информация о состоянии пассажиров уточняется", - говорится в сообщении полиции.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Недавно в Актюбинской области на закрытом участке автодороги произошло ночью столкновение пассажирского автобуса и грузовика. Однако тогда обошлось без пострадавших.
Также недавно в Таразе произошло ДТП с участием поезда, пассажирского автобуса и легкового автомобиля, на данный момент спасены два человека.
В конце апреля текущего года мы писали, что водитель трактора погиб при столкновении с поездом в Костанайской области.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2243466-voditel-avtobusa-pogib-pri-stolknovenii-s-gruzovikom-v-aktyubinskoy-oblasti/