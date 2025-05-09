Водитель автобуса погиб при столкновении с грузовиком в Актюбинской области

В Айтекебийском районе Актюбинской области при столкновении автобуса с прицепом грузового авто погиб водитель автобуса. О состоянии пассажиров не сообщается, передает "Диапазон".

Как сообщает региональное издание со ссылкой на департамент полиции Актюбинской области, ДТП произошло сегодня, 9 мая, на трассе Самара-Шымкент - вблизи поселка Корпе.

"Имело место касательное боковое столкновение автобуса с прицепом грузового автомобиля. В результате водитель автобуса погиб на месте. В момент аварии в салоне автобуса находились 6 пассажиров. Информация о состоянии пассажиров уточняется", - говорится в сообщении полиции.

Грузовое авто попало в ДТП в Актюбинской области. Фото: t.me/diapazonnews

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Недавно в Актюбинской области на закрытом участке автодороги произошло ночью столкновение пассажирского автобуса и грузовика. Однако тогда обошлось без пострадавших.

Также недавно в Таразе произошло ДТП с участием поезда, пассажирского автобуса и легкового автомобиля, на данный момент спасены два человека.

В конце апреля текущего года мы писали, что водитель трактора погиб при столкновении с поездом в Костанайской области.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.