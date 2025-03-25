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Велосипедиста насмерть сбили в Карагандинской области (видео)

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Велосипедиста насмерть сбили
Велосипедист и авто перед столковением. Кадр из видео: instagram.com/karaganda.city

В Карагандинской области насмерть сбили 58-летнего велосипедиста, от полученных травм он скончался в больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В Instagram-аккаунте Karaganda.city опубликовано видео, на кадрах которого запечатлен наезд на мужчину. В описании указано, что мужчина от травм скончался в больнице.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области подтвердили данную информацию.

"На 912-м км автодороги "Кызылорда - Жезказган - Павлодар" 42-летний водитель автомобиля Renault, следуя со стороны п. Жанаарка в сторону г. Караганды, допустил наезд на 58-летнего велосипедиста.

В результате ДТП 58-летний велосипедист был доставлен в медицинское учреждение, где, не приходя в сознание, скончался от полученных травм", - сообщили в ДП.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры и не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело, а водитель автомобиля водворен в изолятор временного содержания. По уголовному делу назначен ряд экспертиз.

Напомним, накануне сообщалось, что смертельное ДТП произошло на автодороге Степногорск - Заводской. В результате аварии скончались четыре человека.

До этого мы писали, что в Алматинской области, на участке автодороги Алматы - Жетыген, произошло ДТП - легковой автомобиль врезался в дерево. В результате ДТП трое пассажиров скончались на месте. Водитель с различными травмами был госпитализирован в больницу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2230389-velosipedista-nasmert-sbili-v-karagandinskoy-oblasti-video/