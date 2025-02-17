Автобус въехал в самосвал под Карагандой: есть погибший (видео)
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В воскресенье, 16 февраля, на трассе в Карагандинской области произошло смертельное ДТП с участием самосвала и автобуса, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.
Кадры с места аварии опубликовал Instagram-паблик qaragandy.online.
В комментариях под постом пресс-служба Департамента полиции Карагандинской области сообщила, что ДТП произошло 16 февраля в 16:30 на 1 км автодороги "Караганда -Темиртау" - столкнулись автобус "ПАЗ" и грузовой транспорт HOWO.
В момент ДТП в автобусе находилось 4 пассажира. В результате аварии 26-летний пассажир автобуса от полученных травм погиб на месте происшествия.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы", - добавили в полиции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2221202-avtobus-vehal-v-samosval-pod-karagandoy-est-pogibshiy-video/