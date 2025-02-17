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Автобус въехал в самосвал под Карагандой: есть погибший (видео)

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Место аварии
Место аварии. Кадр из видео: instagram.com/qaragandy.online

В воскресенье, 16 февраля, на трассе в Карагандинской области произошло смертельное ДТП с участием самосвала и автобуса, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Кадры с места аварии опубликовал Instagram-паблик qaragandy.online.

В комментариях под постом пресс-служба Департамента полиции Карагандинской области сообщила, что ДТП произошло 16 февраля в 16:30 на 1 км автодороги "Караганда -Темиртау" - столкнулись автобус "ПАЗ" и грузовой транспорт HOWO.

В момент ДТП в автобусе находилось 4 пассажира. В результате аварии 26-летний пассажир автобуса от полученных травм погиб на месте происшествия.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы", - добавили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2221202-avtobus-vehal-v-samosval-pod-karagandoy-est-pogibshiy-video/