Автобус въехал в самосвал под Карагандой: есть погибший (видео)

В воскресенье, 16 февраля, на трассе в Карагандинской области произошло смертельное ДТП с участием самосвала и автобуса, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Кадры с места аварии опубликовал Instagram-паблик qaragandy.online.

В комментариях под постом пресс-служба Департамента полиции Карагандинской области сообщила, что ДТП произошло 16 февраля в 16:30 на 1 км автодороги "Караганда -Темиртау" - столкнулись автобус "ПАЗ" и грузовой транспорт HOWO.

В момент ДТП в автобусе находилось 4 пассажира. В результате аварии 26-летний пассажир автобуса от полученных травм погиб на месте происшествия.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы", - добавили в полиции.