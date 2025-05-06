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Водитель большегруза протаранил бывшее здание ГАИ в Семее (видео)

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Въехали в здание ГАИ
Здание после ДТП. Кадр из видео: t.me/abainewskz

В Семее водитель грузового автомобиля протаранил здание, которое в прошлом относилось к ГАИ. Водителя привлекли к ответственности по трем статьям, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области.

В Telegram-канале Abainewskz опубликовали видео с информацией о том, что в Семее водитель большегруза на скорости протаранил бывший пост ГАИ на павлодарской трассе.

Информацию корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции области Абай. Там сообщили, что ДТП допустил водитель грузового автомобиля марки Shacman.

"46-летний водитель, не выбрав безопасную скорость и не справившись с управлением, допустил наезд на здание. К счастью, в результате ДТП пострадавших нет. Однако конструкция здания получила повреждения", - рассказали в полиции.

Сообщается, что водитель был привлечен к административной ответственности сразу по трем статьям КоАП РК:

  • за нарушение ПДД, повлекшее повреждение имущества;
  • за невыполнение обязанностей в связи с ДТП;
  • управление транспортным средством без соответствующих документов и права управления.

Напомним, в феврале этого года в Семее полицейский автомобиль попал под "КамАЗ". Экипаж следовал на срочный вызов, обошлось без пострадавших.

Ранее в ЗКО местный житель, получивший несколько штрафов, потребовал наказать самих полицейских за разбитое лобовое стекло на служебной машине. Инспектора оштрафовали, а патрульный автомобиль в итоге забрали на базу для устранения неисправностей.

А в Талдыкоргане во время совершения поворота налево водитель легкового авто не уступил дорогу встречному полицейскому транспорту, из-за чего произошло столкновение со служебной машиной. В результате ДТП пострадал один человек, которого доставили в больницу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2242698-voditel-bolshegruza-protaranil-byvshee-zdanie-gai-v-semee/