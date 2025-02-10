Полицейские оштрафовали своих коллег в ЗКО

В ЗКО местный житель, получивший несколько штрафов, потребовал наказать самих полицейских за разбитое стекло. Патрульное авто забрали на базу для устранения неисправностей, передает "Мой город".

В соцсетях появилось видео, на котором водитель рассказал, что его остановили патрульные и оштрафовали. Однако позже он и сам вызвал полицию и потребовал оштрафовать инспекторов. Автор заметил, что у патрульной машины повреждено лобовое стекло.

В Департаменте полиции ЗКО пояснили, что на автодороге Кирсаново - Уральск была остановлена Toyota Land Cruiser.

Водитель допустил сразу несколько нарушений: эксплуатация транспортного средства с неисправностями, нарушение правил маневрирования, превышение установленной скорости и незаконное переоборудование автомобиля.

В ведомстве признали, что был оштрафован и сотрудник полиции, так как у патрульного авто также были технические неисправности. Машину отправили на базу для устранения проблем.

Ранее столичных автолюбителей предупредили о новом виде фиксации нарушений ПДД - теперь на улицах Астаны будет также вестись и скрытое патрулирование. Новый пилотный проект направлен на повышение безопасности дорожного движения. На транспортных средствах установлены системы автоматической фиксации нарушений.

В Уральске полицейские задержали водителя автомобиля с подложными госномерами. После оформления протокола он пытался скрыться от стражей порядка. По информации полиции, он создавал аварийные ситуации на дорогах города, проезжал на красный и подвергал опасности других участников дорожного движения.