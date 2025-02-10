Полицейский автомобиль попал под "КамАЗ" в Семее

В Семее полицейский автомобиль попал под "КамАЗ". Экипаж следовал на срочный вызов. Обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, экипаж батальона патрульной полиции, патрулируя улицу Би-Боранбая, направлялся на вызов о семейном скандале, когда их служебная машина столкнулась с грузовиком.

"По предварительным данным, водитель "КамАЗа", выезжая с автозаправочной станции, не убедился в безопасности маневра, что привело к аварии", - уточнили в ДП области Абай.

В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее в ЗКО местный житель, получивший несколько штрафов, потребовал наказать самих полицейских за разбитое лобовое стекло на служебной машине. Инспектора оштрафовали, а патрульный автомобиль в итоге забрали на базу для устранения неисправностей.

А в Талдыкоргане во время совершения поворота налево водитель легкового авто не уступил дорогу встречному полицейскому транспорту, из-за чего произошло столкновение со служебной машиной. В результате ДТП пострадал один человек, которого доставили в больницу.