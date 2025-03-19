Авто вылетело на бабушку с внучкой в Кокшетау: женщину спасти не удалось

В Кокшетау скончалась женщина, которая пострадала в шокирующем ДТП. Она шла с внучкой, когда на тротуар вылетела машина. За жизнь пожилой пациентки медики боролись две недели, передает телеканал КТК.

Авария случилась на одном из самых оживленных перекрестков города. "Жигули" и Mercedes врезались друг в друга на полном ходу. После удара от "семерки" мало что осталось. Mercedes же отбросило на тротуар, по которому шли люди.

Серьезно пострадали два пассажира, водитель "ВАЗа" получил незначительные повреждения. А вот самые тяжелые травмы были у 68-летней женщины, которая шла по улице с 10-летней внучкой. Пенсионерка упала прямо возле колес Mercedes. Осколок машины повредил колено ребенку.

Женщину экстренно доставили в реанимацию. Но, несмотря на двухнедельные старания медиков, она скончалась.

"Сразу были начаты противошоковые мероприятия по экстренным показаниям. Была проведена большая, объемная операция в составе сосудистого хирурга, травматологов. В послеоперационном периоде пациентка была переведена в отделение интенсивной терапии, где получала объемную, массивную, интенсивную терапию. Но, к сожалению, пациентка от полученных травм скончалась", - рассказал заведующий отделением травматологии многопрофильной больницы Акмолинской области Муратбек Бекмухамбетов.

Источник: КТК

Ранее в Алматы произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь 19-летнего парня. Он на мопеде столкнулся с бетономешалкой. По данным полиции, водитель мопеда при наличии дорожного знака "Уступи дорогу" выехал на перекресток, где допустил столкновение с грузовой автомашиной.

А около Петропавловска автомобиль Toyota столкнулся с барьерным ограждением. В результате ДТП 33-летний водитель авто скончался. Его маленького ребенка, родившегося в прошлом году, госпитализировали в медицинское учреждение.