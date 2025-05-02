Маршрутный автобус сбил девочку в Астане, еще два пассажира пострадали

В Астане по проспекту Туран водитель сбил несовершеннолетнюю девочку, в ДТП пострадали еще два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.

В Telegram-канале Kris_p_astana опубликована информацию, что в Астане автобус сбил девочку.

"Возле спорткомплекса "Барыс" в Астане маршрутный автобус сбил несовершеннолетнюю девочку, возвращавшуюся с тренировки", - отмечается в публикации.

В пресс-службе Департамента полиции Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в результате происшествия пострадали еще два человека.

"Водитель маршрутного автобуса Yutong, двигаясь по проспекту Туран, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в установленном месте. В результате ДТП пешеход был госпитализирован в больницу.

Также при резком торможении в салоне автобуса двое пассажиров получили телесные повреждения, одного из которых после осмотра врачей отпустили, второго госпитализировали. Проводится проверка", - сообщили в полиции.

В пресс-службе управления общественного здравоохранения Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что подросток получил закрытую черепно-мозговую травму. Вторая пострадавшая, пассажирка автобуса, получила закрытую черепно-мозговую травму.

Несколько дней назад в Сети появилась информация о ДТП в Алматы, при котором автобус въехал в троллейбус. Сообщение прокомментировали в полиции.

До этого трагедия произошла в Алматы: водитель "КамАЗа" буксировал автобус, но транспорт отцепился и выехал на тротуар, в результате чего погиб мужчина.

Зимой этого года школьный автобус насмерть сбил девочку в селе Караоткель - погибшей было 10 лет.