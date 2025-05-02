Маршрутный автобус сбил девочку в Астане, еще два пассажира пострадали
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В Астане по проспекту Туран водитель сбил несовершеннолетнюю девочку, в ДТП пострадали еще два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.
В Telegram-канале Kris_p_astana опубликована информацию, что в Астане автобус сбил девочку.
"Возле спорткомплекса "Барыс" в Астане маршрутный автобус сбил несовершеннолетнюю девочку, возвращавшуюся с тренировки", - отмечается в публикации.
В пресс-службе Департамента полиции Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в результате происшествия пострадали еще два человека.
"Водитель маршрутного автобуса Yutong, двигаясь по проспекту Туран, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в установленном месте. В результате ДТП пешеход был госпитализирован в больницу.
Также при резком торможении в салоне автобуса двое пассажиров получили телесные повреждения, одного из которых после осмотра врачей отпустили, второго госпитализировали. Проводится проверка", - сообщили в полиции.
В пресс-службе управления общественного здравоохранения Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что подросток получил закрытую черепно-мозговую травму. Вторая пострадавшая, пассажирка автобуса, получила закрытую черепно-мозговую травму.
Несколько дней назад в Сети появилась информация о ДТП в Алматы, при котором автобус въехал в троллейбус. Сообщение прокомментировали в полиции.
До этого трагедия произошла в Алматы: водитель "КамАЗа" буксировал автобус, но транспорт отцепился и выехал на тротуар, в результате чего погиб мужчина.
Зимой этого года школьный автобус насмерть сбил девочку в селе Караоткель - погибшей было 10 лет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2241453-marshrutnyy-avtobus-sbil-devochku-v-astane-eshche-dva-passazhira-postradali/