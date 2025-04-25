Мужчину сбили рядом с Домом министерств в Астане

В Астане сегодня, 25 апреля, произошло ДТП рядом с Домом министерств - автомобиль сбил мужчину, переходившего дорогу, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщили в столичном департаменте полиции, по факту ДТП с участием пешехода, произошедшего на улице Достык, проводится проверка.

"По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем марки Nissan, совершила наезд на мужчину, переходившего дорогу в неустановленном месте", - рассказали в ДП.

Пострадавшего доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

"Департамент полиции призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения", - обратились к горожанам в полиции.

Напомним, в марте в Астане насмерть сбили школьницу, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В совершении смертельного наезда подозревают водителя грузового автомобиля.

До этого в Сети опубликованы видео с места ДТП, где на пешехода был совершен наезд в Алматы. В пресс-службе Департамента полиции города прокомментировали инцидент.

А пару дней назад сообщалось, что в Астане во дворе жилого дома грузовик сбил ребенка 6 лет. Мальчик от полученных травм скончался в больнице.