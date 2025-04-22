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Автомобиль перевернулся на крышу в Алматы: водитель и пассажир в больнице (видео)

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ДТП в Алматы
ДТП в Алматы. Фото: instagram.com/krisp_almaty

В Сети появилось видео очевидца аварии на ул. Саина в Алматы: автомобиль перевернулся на крышу. В полиции сообщили, что водитель и пассажир госпитализированы, передает NUR.KZ.

Видео, снятое очевидцем, появилось в Instagram-аккаунте krisp_almaty. На нем виден автомобиль, перевернувшийся на крышу, и люди рядом с ним.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы. Нам сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 12:30 в Ауэзовском районе Алматы.

"Водитель автомобиля марки Toyota, следуя по улице Саина в северном направлении, не справился с рулевым управлением на пересечении с улицей Кабдолова, допустил наезд на препятствие - металлическое ограждение, а дальше допустил опрокидывание. В результате ДТП пострадали водитель Toyota и его пассажир. Они были доставлены в одну из больниц города", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Ауэзовского района.

Добавим, также сегодня на трассе Алматы - Бишкек произошло ДТП. Как рассказали в полиции, 22-летний водитель Land Rover Range Rover, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание. На месте аварии погибли три человека, четвертый позже скончался в больнице.

Вчера утром в Алматы произошла смертельная авария - водитель авто марки Kia выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем марки Mercedes. В результате ДТП водитель Kia был госпитализирован в больницу, где позже скончался.

Ранее в субботу произошло ДТП в районе аэропорта Алматы. Водитель автомашины марки Nissan при перестроении допустил нарушение и спровоцировал аварию. В результате Toyota наехала на препятствие. Пострадали водители обеих машин и два пассажира автомашины Nissan. Они были доставлены в медицинские учреждения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2238255-avtomobil-perevernulsya-na-kryshu-v-almaty-voditel-i-passazhir-v-bolnice-video/