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Водитель погиб в аварии в Алматы (видео)

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Автомобиль попал в аварию
Авария. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

Смертельная авария произошла сегодня утром в Алатауском районе Алматы - погиб водитель легкового авто, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

По информации стражей порядка, ДТП произошло сегодня в 08:30 в Алатауском районе южной столицы - водитель авто марки Kia следовал по улице Каракоз в восточном направлении. Близ улицы Байдибек Би выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем марки Mercedes.

В результате ДТП водитель Kia был госпитализирован в больницу, где позже скончался.

В настоящий момент по факту ДТП со смертельным исходом управлением дознания ДП Алматы возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.

Напомним, что 19 апреля на автодороге "Калкаман - Керней" произошла похожая авария - при лобовом столкновении автомобилей Pontiac и Lada Granta скончались четверо человек, еще один госпитализирован.

Также смертельное ДТП произошло на автодороге Астана - Ерейментау - Шидерты на территории Акмолинской области 18 апреля.

Предварительно установлено, что водитель транспортного средства, совершая обгон грузовой автомашины, допустил опрокидывание.

По данным ДП Акмолинской области, в салоне микроавтобуса находились 16 детей в возрасте от 14 до 16 лет и тренер. Установлено, что несовершеннолетние ехали из Павлодара в Астану на соревнования.

В результате аварии на месте скончался тренер. Дети были доставлены в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2237832-voditel-pogib-v-avarii-v-almaty-video/