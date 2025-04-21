Водитель погиб в аварии в Алматы (видео)

Смертельная авария произошла сегодня утром в Алатауском районе Алматы - погиб водитель легкового авто, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

По информации стражей порядка, ДТП произошло сегодня в 08:30 в Алатауском районе южной столицы - водитель авто марки Kia следовал по улице Каракоз в восточном направлении. Близ улицы Байдибек Би выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем марки Mercedes.

В результате ДТП водитель Kia был госпитализирован в больницу, где позже скончался.

В настоящий момент по факту ДТП со смертельным исходом управлением дознания ДП Алматы возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.

Напомним, что 19 апреля на автодороге "Калкаман - Керней" произошла похожая авария - при лобовом столкновении автомобилей Pontiac и Lada Granta скончались четверо человек, еще один госпитализирован.

Также смертельное ДТП произошло на автодороге Астана - Ерейментау - Шидерты на территории Акмолинской области 18 апреля.

Предварительно установлено, что водитель транспортного средства, совершая обгон грузовой автомашины, допустил опрокидывание.

По данным ДП Акмолинской области, в салоне микроавтобуса находились 16 детей в возрасте от 14 до 16 лет и тренер. Установлено, что несовершеннолетние ехали из Павлодара в Астану на соревнования.

В результате аварии на месте скончался тренер. Дети были доставлены в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело.