Авария случилась рядом с аэропортом в Алматы: четыре человека в больнице (видео)

Накануне в соцсетях появилось видео с места аварии рядом с аэропортом Алматы. В полиции рассказали подробности произошедшего, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик опубликовал Telegram-канал "Мой Алматы". На кадрах видны два разбитых автомобиля.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции города, ДТП произошло в субботу, 19 апреля, в 14:10.

"Оба транспортных средства двигались по улице Бухтарминская в восточном направлении. Водитель автомашины марки Nissan при перестроении допустил нарушение и спровоцировал аварию. В результате Toyota наехала на препятствие", - рассказали в полиции.

В результате аварии пострадали водители обеих машин и два пассажира автомашины Nissan. Они были доставлены в медицинские учреждения.

"К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Турксибского района", - добавили в ведомстве.

Напомним, несколько дней назад в Алматы произошло смертельное ДТП: водитель "КамАЗа" буксировал автобус, но транспорт отцепился и выехал на тротуар, в результате чего погиб мужчина.

А вчера сообщалось, что в Павлодарской области случилось смертельное ДТП, унесшее жизни четверых человек, в том числе ребенка. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения.