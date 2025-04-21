Умер заместитель начальника полиции Караганды

На 53-м году жизни скоропостижно скончался заместитель начальника управления полиции Караганды, полковник полиции Бекжан Кусаинов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, Бекжан Толеуович посвятил более 30 лет своей жизни служению Родине, обеспечению общественной безопасности и защите правопорядка.

Служебный путь он начал в 1992 году с должности милиционера патрульно-постовой службы Каркаралинского районного отдела внутренних дел Карагандинской области.

Прошел все ступени служебной лестницы, занимая в разные годы ответственные должности, включая пост заместителя начальника управления полиции Караганды.

Он всегда отличался высокой профессиональной подготовкой, требовательностью к себе и коллегам, принципиальностью, порядочностью и уважительным отношением к людям.

"Полковник полиции Кусаинов был настоящим офицером - преданным службе, верным присяге, искренним и отзывчивым человеком.

Руководство Департамента полиции Карагандинской области, совет ветеранов органов внутренних дел и весь личный состав выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким покойного. Разделяем вашу боль и скорбь от этой невосполнимой утраты.

Светлая память о Бекжане Толеуовиче навсегда сохранится в наших сердцах", - отметили в ДП Карагандинской области.

В пресс-службе ведомства корреспонденту NUR.KZ уточнили, что полковник полиции погиб в результате ДТП. В автомобиле он ехал один и на момент происшествия находился в трудовом отпуске.

Ранее стало известно, что на 58-м году жизни скоропостижно скончался заместитель руководителя аппарата акима Карагандинской области Бахтиар Айешов.

В середине апреля в области Абай погиб сотрудник правоохранительных органов - младший сержант полиции Айдос Айдарханұлы. Уточняется, что это произошло в результате ДТП.

В марте в Туркестанской области во время преследования нарушителя трагически погиб старший лейтенант полиции Канат Габитов.