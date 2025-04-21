Умер замглавы аппарата акима Карагандинской области
Опубликовано:
На 58-м году жизни скоропостижно скончался заместитель руководителя аппарата акима Карагандинской области Айешов Бахтиар Габдуллович, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
По информации акимата, Бахтиар Айешов родился в 1967 году.
Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова в 1990 году по специальности "юриспруденция", а в 2005 году — Казахстанско-Российский университет, получив степень бакалавра экономики.
Свою трудовую деятельность начал в 1994 году в частных структурах в качестве юриста. С 1997 года посвятил себя государственной службе, пройдя путь от главного специалиста до заместителя руководителя аппарата акима области.
В разные годы занимал должности в органах исполнительной власти Карагандинской области и Караганды.
С 18 июня 2020 года занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Карагандинской области, курируя вопросы государственной и правовой работы.
"Бахтиар Габдуллович был не только квалифицированным специалистом, но и человеком с безупречной репутацией, доброжелательным, внимательным к людям, заслужившим глубокое уважение коллег и руководства.
Светлая память о нем навсегда останется в сердцах всех, кто знал и работал с ним. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", - добавили в ведомстве.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2237565-umer-zamglavy-apparata-akima-karagandinskoy-oblasti-bahtiyar-ayeshov/