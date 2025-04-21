Умер замглавы аппарата акима Карагандинской области

На 58-м году жизни скоропостижно скончался заместитель руководителя аппарата акима Карагандинской области Айешов Бахтиар Габдуллович, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

По информации акимата, Бахтиар Айешов родился в 1967 году.

Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова в 1990 году по специальности "юриспруденция", а в 2005 году — Казахстанско-Российский университет, получив степень бакалавра экономики.

Свою трудовую деятельность начал в 1994 году в частных структурах в качестве юриста. С 1997 года посвятил себя государственной службе, пройдя путь от главного специалиста до заместителя руководителя аппарата акима области.

В разные годы занимал должности в органах исполнительной власти Карагандинской области и Караганды.

С 18 июня 2020 года занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Карагандинской области, курируя вопросы государственной и правовой работы.

"Бахтиар Габдуллович был не только квалифицированным специалистом, но и человеком с безупречной репутацией, доброжелательным, внимательным к людям, заслужившим глубокое уважение коллег и руководства.

Светлая память о нем навсегда останется в сердцах всех, кто знал и работал с ним. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", - добавили в ведомстве.