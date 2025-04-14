Mercedes опрокинулся в результате наезда на бордюр в Алматы: есть погибший
Опубликовано:
В результате ДТП сегодня в Алматы погиб 25-летний мужчина - пассажир автомашины. Водитель авто не справился с управлением и совершил опрокидывание, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
ДТП произошло сегодня в 04:50 в Алатауском районе Алматы.
"Водитель автомашины Mercedes, следуя по улице Такежанова в северном направлении, на пересечении улицы вдоль бака, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на препятствие - бордюрный камень, дорожный знак, дерево, и далее опрокинулся.
В результате ДТП погиб пассажир авто - 25-летний мужчина. Водитель госпитализирован", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.
По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.
До этого в Алматы мотоциклист сбил троих человек, двое из которых погибли на месте ДТП. Как оказалось, водитель был пьян.
Также на 36 километре трассы Алматы - Бишкек на пешеходном переходе произошел смертельный наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте.
Недавно в Алматы водитель манипулятора спровоцировал пробку после того, как оборвал провода троллейбусного парка. Также в результате инцидента 10 машин получили повреждения.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2235479-mersedes-oprokinulsya-v-rezultate-naezda-na-bordyur-v-almaty-est-pogibshiy/