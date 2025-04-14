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Mercedes опрокинулся в результате наезда на бордюр в Алматы: есть погибший

Опубликовано:

ДТП в Алматы
ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

В результате ДТП сегодня в Алматы погиб 25-летний мужчина - пассажир автомашины. Водитель авто не справился с управлением и совершил опрокидывание, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

ДТП произошло сегодня в 04:50 в Алатауском районе Алматы.

"Водитель автомашины Mercedes, следуя по улице Такежанова в северном направлении, на пересечении улицы вдоль бака, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на препятствие - бордюрный камень, дорожный знак, дерево, и далее опрокинулся.

В результате ДТП погиб пассажир авто - 25-летний мужчина. Водитель госпитализирован", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

ДТП в Алматы
ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.

До этого в Алматы мотоциклист сбил троих человек, двое из которых погибли на месте ДТП. Как оказалось, водитель был пьян.

Также на 36 километре трассы Алматы - Бишкек на пешеходном переходе произошел смертельный наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте.

Недавно в Алматы водитель манипулятора спровоцировал пробку после того, как оборвал провода троллейбусного парка. Также в результате инцидента 10 машин получили повреждения.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2235479-mersedes-oprokinulsya-v-rezultate-naezda-na-bordyur-v-almaty-est-pogibshiy/