Mercedes опрокинулся в результате наезда на бордюр в Алматы: есть погибший

В результате ДТП сегодня в Алматы погиб 25-летний мужчина - пассажир автомашины. Водитель авто не справился с управлением и совершил опрокидывание, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

ДТП произошло сегодня в 04:50 в Алатауском районе Алматы.

"Водитель автомашины Mercedes, следуя по улице Такежанова в северном направлении, на пересечении улицы вдоль бака, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на препятствие - бордюрный камень, дорожный знак, дерево, и далее опрокинулся.

В результате ДТП погиб пассажир авто - 25-летний мужчина. Водитель госпитализирован", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.

До этого в Алматы мотоциклист сбил троих человек, двое из которых погибли на месте ДТП. Как оказалось, водитель был пьян.

Также на 36 километре трассы Алматы - Бишкек на пешеходном переходе произошел смертельный наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте.

Недавно в Алматы водитель манипулятора спровоцировал пробку после того, как оборвал провода троллейбусного парка. Также в результате инцидента 10 машин получили повреждения.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.