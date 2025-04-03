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Повредили 10 машин: манипулятор оборвал провода и спровоцировал пробку в Алматы (видео)

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Обрыв проводов
Обрыв проводов. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

Водитель манипулятора спровоцировал пробку после того, как оборвал провода троллейбусного парка. Также в результате инцидента 10 машин получили повреждения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В пресс-службе ведомства сообщили, что данное дорожно-транспортное происшествие имело место сегодня в 7 часов утра в Бостандыкском районе Алматы.

"Водитель манипулятора марки MAN, следуя по улице Левитана в западном направлении, допустил обрыв троллеи. Далее, продолжив движение по улице Розыбакиева на север, допустил аналогичную ситуацию", - отметили в ДП.

В результате 10 автомашин получили механические повреждения. Кроме того, на данном участке образовалась пробка.

Дорожное движение было переведено на ручное регулирование сотрудниками дорожной полиции.

В настоящее время движение транспорта возобновлено в штатном режиме.

К расследованию факта аварии подключились сотрудники УП Бостандыкского района.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2232842-povredili-10-mashin-manipulyator-oborval-provoda-i-sprovociroval-probku-v-almaty-video/