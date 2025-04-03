Повредили 10 машин: манипулятор оборвал провода и спровоцировал пробку в Алматы (видео)
Опубликовано:
Водитель манипулятора спровоцировал пробку после того, как оборвал провода троллейбусного парка. Также в результате инцидента 10 машин получили повреждения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
В пресс-службе ведомства сообщили, что данное дорожно-транспортное происшествие имело место сегодня в 7 часов утра в Бостандыкском районе Алматы.
"Водитель манипулятора марки MAN, следуя по улице Левитана в западном направлении, допустил обрыв троллеи. Далее, продолжив движение по улице Розыбакиева на север, допустил аналогичную ситуацию", - отметили в ДП.
В результате 10 автомашин получили механические повреждения. Кроме того, на данном участке образовалась пробка.
Дорожное движение было переведено на ручное регулирование сотрудниками дорожной полиции.
В настоящее время движение транспорта возобновлено в штатном режиме.
К расследованию факта аварии подключились сотрудники УП Бостандыкского района.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2232842-povredili-10-mashin-manipulyator-oborval-provoda-i-sprovociroval-probku-v-almaty-video/