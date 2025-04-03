Повредили 10 машин: манипулятор оборвал провода и спровоцировал пробку в Алматы (видео)

Водитель манипулятора спровоцировал пробку после того, как оборвал провода троллейбусного парка. Также в результате инцидента 10 машин получили повреждения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В пресс-службе ведомства сообщили, что данное дорожно-транспортное происшествие имело место сегодня в 7 часов утра в Бостандыкском районе Алматы.

"Водитель манипулятора марки MAN, следуя по улице Левитана в западном направлении, допустил обрыв троллеи. Далее, продолжив движение по улице Розыбакиева на север, допустил аналогичную ситуацию", - отметили в ДП.

В результате 10 автомашин получили механические повреждения. Кроме того, на данном участке образовалась пробка.

Дорожное движение было переведено на ручное регулирование сотрудниками дорожной полиции.

В настоящее время движение транспорта возобновлено в штатном режиме.

К расследованию факта аварии подключились сотрудники УП Бостандыкского района.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.