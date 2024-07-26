Ребенок на самокате попал под колеса грузовика в Алматы
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Мальчик на самокате попал под колеса "ГАЗели" в Бостандыкском районе Алматы - он был госпитализирован, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.
Кадры с места аварии опубликовали в паблике Zhеst.kz в Instagram. На них видно, как ребенок на желтом самокате пытается переехать перекресток, однако его сбивает "ГАЗель".
В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что ДТП произошло 25 июня на пересечении улиц Утепова и Розыбакиева.
По информации полицейских, в результате ДТП мальчик получил травмы и был госпитализирован.
В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники управления полиции Бостандыкского района - они приступили к расследованию.
Месяц назад сообщалось, что с начала года в Алматы произошло 463 ДТП с мопедами и самокатами, 500 человек травмированы, семеро погибли. В 68 случаях транспортом управляли дети.
Напомним, в прошлом году был принят законопроект, ужесточающий правила езды на самокатах в Казахстане. Так, прежде всего, электросамокаты были признаны транспортным средством.
В начале лета казахстанские полицейские обратились к водителям мопедов и электросамокатов - их призвали соблюдать ПДД. В МВД также сообщили о резком росте числа аварий с участием такого вида транспорта.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2140108-rebenok-na-elektrosamokate-popal-pod-kolesa-gruzovika-v-almaty/