Ребенок на самокате попал под колеса грузовика в Алматы

Мальчик на самокате попал под колеса "ГАЗели" в Бостандыкском районе Алматы - он был госпитализирован, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Кадры с места аварии опубликовали в паблике Zhеst.kz в Instagram. На них видно, как ребенок на желтом самокате пытается переехать перекресток, однако его сбивает "ГАЗель".

В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что ДТП произошло 25 июня на пересечении улиц Утепова и Розыбакиева.

По информации полицейских, в результате ДТП мальчик получил травмы и был госпитализирован.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники управления полиции Бостандыкского района - они приступили к расследованию.

Месяц назад сообщалось, что с начала года в Алматы произошло 463 ДТП с мопедами и самокатами, 500 человек травмированы, семеро погибли. В 68 случаях транспортом управляли дети.

Напомним, в прошлом году был принят законопроект, ужесточающий правила езды на самокатах в Казахстане. Так, прежде всего, электросамокаты были признаны транспортным средством.

В начале лета казахстанские полицейские обратились к водителям мопедов и электросамокатов - их призвали соблюдать ПДД. В МВД также сообщили о резком росте числа аварий с участием такого вида транспорта.