Юный астанчанин разбился на мотоцикле

В Акмолинской области в результате ДТП погиб несовершеннолетний, который ехал за рулем мотоцикла и столкнулся с легковым автомобилем, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, авария произошла 21 июня на автодороге местного значения "Лозовое - Первомайка".

"Несовершеннолетний житель Астаны, управляя мотоциклом Enduro допустил лобовое столкновение с автомашиной Mazda Premacy под управлением жителя Акмолинской области", - рассказали в ДП региона.

В результате аварии на месте происшествия от полученных травм скончался мотоциклист.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

Полицейскими устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Назначены необходимые экспертизы.

"Водителям автомобилей нужно быть бдительными и внимательней относиться к мотоциклистам и велосипедистам, поскольку ДТП с их участием имеют самые тяжелые последствия", - напомнили акмолинские полицейские.

Отметим, что по ч.3 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Ранее в Западно-Казахстанской области в поселке Переметное мопед столкнулся с мотоциклом после выезда на "встречку". С места аварии в больницу доставили несколько подростков. Один из них поступил в медучреждение в тяжелом состоянии и на вторые сутки скончался.

А в Павлодаре подростки на автомобиле врезались в столб в центре города. В Сети появилось видео последствий ночного ДТП. В результате аварии водителя и пассажира доставили в детскую областную больницу с различными травмами.