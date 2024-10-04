Смертельное ДТП с участием "КамАЗа", легкового авто и мотоцикла произошло в Костанае
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Сегодня утром в Костанае произошла авария с участием "КамАЗа", легкового автомобиля и мотоцикла. Известно об одном погибшем, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, полиция начала проверку по факту ДТП на улице Карбышева.
"В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм", - отметили в ДП Костанайской области.
В настоящее время следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства произошедшего.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2169766-smertelnoe-dtp-s-uchastiem-kamaza-legkovogo-avto-i-motocikla-proizoshlo-v-kostanae/
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