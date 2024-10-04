Смертельное ДТП с участием "КамАЗа", легкового авто и мотоцикла произошло в Костанае

Сегодня утром в Костанае произошла авария с участием "КамАЗа", легкового автомобиля и мотоцикла. Известно об одном погибшем, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, полиция начала проверку по факту ДТП на улице Карбышева.

"В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм", - отметили в ДП Костанайской области.

В настоящее время следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Сети появилось видео из Актобе, на котором автомобиль заехал в яму, выкопанную для прокладки газопровода вблизи жилого комплекса. Водитель не пострадала. По информации полиции, она была пьяна.

А в Уральске скутер столкнулся с пожарной машиной, которая спешила на вызов и ехала с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Пострадал водитель двухколесного транспорта, он попал в больницу.