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Смертельное ДТП с участием "КамАЗа", легкового авто и мотоцикла произошло в Костанае

Опубликовано:

Авария с КамАЗом и мотоциклом в Костанае
На месте аварии. Фото: t.me/dpkost

Сегодня утром в Костанае произошла авария с участием "КамАЗа", легкового автомобиля и мотоцикла. Известно об одном погибшем, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, полиция начала проверку по факту ДТП на улице Карбышева.

"В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм", - отметили в ДП Костанайской области.

В настоящее время следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства произошедшего.

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А в Уральске скутер столкнулся с пожарной машиной, которая спешила на вызов и ехала с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Пострадал водитель двухколесного транспорта, он попал в больницу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2169766-smertelnoe-dtp-s-uchastiem-kamaza-legkovogo-avto-i-motocikla-proizoshlo-v-kostanae/

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