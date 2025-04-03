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Эзотерика

Погибла на глазах матери: озвучены подробности смертельного наезда фуры на девочку в Алматы

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Девочка перед фурой
Девочка перед фурой. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Вчера в Алматы фура насмерть сбила семилетнюю девочку. Очевидцы считают, что в произошедшем виноват не только водитель фуры, но и водитель автобуса, передает сайт телеканала КТК.

Трагедия произошла в микрорайоне Карасу. Очевидцами ее стали несколько местных жителей. Они рассказывают, что девочка переходила дорогу на пешеходном переходе. Прямо перед ребенком на большой скорости проехал автобус. Испугавшись его, девочка попятилась назад и оказалась под колесами грузовика.

Семилетняя Айзере возвращалась домой с продленки, которая находится через дорогу. Навстречу школьнице по противоположной стороне улицы шла ее мать. Дочь погибла прямо у нее на глазах.

"Задержите водителя автобуса обязательно! Он не дал ребенку перейти через дорогу. Ребенок обратно под фуру побежал. Водитель фуры не заметил ее и задавил ее", - возмущен родственник девочки Шухрат Ментеев.

Полицейские уже задержали 66-летнего водителя фуры. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. А вину водителя автобуса еще предстоит доказать.

Сегодняшняя авария не первая на этом пешеходном переходе, говорят жители. Здесь неоднократно сбивали и взрослых, и детей. Ранее от удара автомобиля пострадал маленький сын Шухрата, а вчера ДТП унесло жизнь его племянницы.

Соседи утверждают, что просили установить светофор и заменить фонари вдоль дороги на более яркие. Но их обращения игнорировали.

"Пешеходка, в принципе, вот она – есть. Но ее никто не соблюдает. У нас это уже не первый случай, когда сбивают людей. И причем с летальным исходом. Вы вот можете заметить даже, посмотрите, сколько фур ездит.

На видео вы, наверное, видели, что проехал водитель автобуса. Возможно, что, если бы он хоть чуть-чуть остановился, возможно, она бы не пошла назад", - поделилась местная жительница Ирина Яловенко.

Теперь даже взрослые боятся переходить эту дорогу. Жители требуют построить надземный пешеходный переход. И в очередной раз просят поставить на опасном участке светофор.

Родственники рассказали: погибшей Айзере через три недели исполнилось бы восемь лет. Девочка очень ждала свой день рождения.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2232635-pogibla-na-glazah-materi-ozvucheny-podrobnosti-smertelnogo-naezda-fury-na-devochku-v-almaty/