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Легковушка на скорости выехала на тротуар в Караганде: погибла женщина-пешеход

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ДТП в Караганде
ДТП в Караганде. Кадр из видео: ДП Карагандинской области

В Караганде в результате ДТП погибла женщина-пешеход - водитель автомашины не справился с управлением и выехал на тротуар, где были люди, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

"31 марта около 23:00 водитель автомобиля Audi, двигаясь по проспекту Бухар-Жырау в сторону улицы Дюсенбекова, превысил скоростной режим, не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пешеход скончалась на месте, второй пешеход, а также водитель и пассажир автомобиля с различными травмами были госпитализированы в областную клиническую больницу", - отмечается в сообщении полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

До этого в Карагандинской области насмерть сбили 58-летнего велосипедиста, от полученных травм он скончался в больнице.

Ранее в Бостандыкском районе Алматы произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход - 39-летняя женщина.

А в Ескельдинском районе области Жетісу авто сбило людей, шедших по обочине дороги. Водителя задержали. Есть погибший.

Мы также писали, что в Алматинской области автобус сбил 42-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неустановленном месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2231991-legkovushka-na-skorosti-vyehala-na-trotuar-v-karagande-pogibla-zhenshchina-peshehod/