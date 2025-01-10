Авто сбило шедших по обочине пешеходов в области Жетісу: есть погибший

В пятницу, 10 января, в Ескельдинском районе области Жетісу авто сбило людей, шедших по обочине дороги. Водителя задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается в новостном Telegram-канале МВД, инцидент произошел ранним утром.

"Водитель неустановленного автомобиля, направляясь по улице Ескелді би в поселке Карабулак допустил наезд на пешеходов, которые шли по обочине, после чего скрылся с места происшествия", – рассказали в полиции.

Один из пешеходов от полученных травм погиб на месте происшествия.

Полицейские получив сообщение о произошедшем сразу же приступили к поискам водителя авто.

"По горячим следам был задержан и заключен под стражу водитель автомобиля марки "Тойота", оказавшийся 37-летним местным жителем", – добавили правоохранители.

Начато досудебное расследование с установлением всех обстоятельств происшествия.

Отметим, согласно статье 345 УК РК, за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека, предусмотрено уголовное наказание.

Меры наказания распределяются следующим образом:

если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести , деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.

, деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет. если пострадавший получил тяжкий вред здоровью - наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

- наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. если погиб один человек - наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

- наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. если погибли двое и более человек - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

Ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области сотрудника миграционной службы РОВД подозревают в смертельном наезде на пешехода. По предварительным данным, авария случилась на неосвещенной дороге, водителя ослепили фары встречного автомобиля.