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"Ситуация становится критической": полицейские Алматы заявили о росте числа аварий с мопедами

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Стоянка скутеров
Мопеды. Иллюстративное фото: imamember/ Getty Images

Резкий рост количества ДТП с участием мопедов зафиксировали в последние недели в Алматы - в авариях пострадали и погибли люди, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Полицейские отметили, что за последние недели на дорогах мегаполиса резко возросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием мопедов.

По их словам, отсутствие водительской дисциплины, полное игнорирование правил дорожного движения и откровенный хаос, который создают недобросовестные водители двухколесного транспорта, являются причинами произошедших ДТП.

Начальник управления местной полицейской службы департамента полиции города Алматы Серик Шумаев сообщил, что в течение последних пяти дней в Алматы произошло 23 ДТП с участием мопедов, в результате которых 22 человека получили травмы, а в двух случаях погибли люди, один из которых - несовершеннолетний.

"Ситуация становится критической! Нарушители, мчащиеся на высокой скорости, выезжающие на встречную полосу, игнорирующие сигналы светофоров и элементарные правила безопасности, подвергают опасности не только себя, но и окружающих. Таким нарушителям грозят строгие меры - штрафы, а в отдельных случаях изъятие транспортных средств. Только с начала этого года к административной ответственности привлечено 5508 пользователей мопедов. На специализированную штрафную стоянку было помещено 465 мопедов", - добавил Шумаев.

Накануне в Алматы произошла смертельная авария с участием мопеда - погиб водитель двухколесного транспорта. 19-лений мопедист столкнулся с бетономешалкой.

Сегодня министерство внутренних дел Казахстана обратилось к владельцам мопедов - гражданам напомнили об обязательной регистрации транспорта.

С 5 апреля для использования мопедов казахстанцам потребуются следующие документы и процедуры:

  • регистрация в полиции;
  • водительское удостоверение категории А1, А или В;
  • технический осмотр;
  • страховка гражданской ответственности.

Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства с такими документами:

  • удостоверение личности (можно в электронном виде);
  • технический документ или характеристики мопеда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2229288-situaciya-stanovitsya-kriticheskoy-policeyskie-almaty-zayavili-o-roste-chisla-avariy-s-mopedami/