"Ситуация становится критической": полицейские Алматы заявили о росте числа аварий с мопедами

Резкий рост количества ДТП с участием мопедов зафиксировали в последние недели в Алматы - в авариях пострадали и погибли люди, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Полицейские отметили, что за последние недели на дорогах мегаполиса резко возросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием мопедов.

По их словам, отсутствие водительской дисциплины, полное игнорирование правил дорожного движения и откровенный хаос, который создают недобросовестные водители двухколесного транспорта, являются причинами произошедших ДТП.

Начальник управления местной полицейской службы департамента полиции города Алматы Серик Шумаев сообщил, что в течение последних пяти дней в Алматы произошло 23 ДТП с участием мопедов, в результате которых 22 человека получили травмы, а в двух случаях погибли люди, один из которых - несовершеннолетний.

"Ситуация становится критической! Нарушители, мчащиеся на высокой скорости, выезжающие на встречную полосу, игнорирующие сигналы светофоров и элементарные правила безопасности, подвергают опасности не только себя, но и окружающих. Таким нарушителям грозят строгие меры - штрафы, а в отдельных случаях изъятие транспортных средств. Только с начала этого года к административной ответственности привлечено 5508 пользователей мопедов. На специализированную штрафную стоянку было помещено 465 мопедов", - добавил Шумаев.

Накануне в Алматы произошла смертельная авария с участием мопеда - погиб водитель двухколесного транспорта. 19-лений мопедист столкнулся с бетономешалкой.

Сегодня министерство внутренних дел Казахстана обратилось к владельцам мопедов - гражданам напомнили об обязательной регистрации транспорта.

С 5 апреля для использования мопедов казахстанцам потребуются следующие документы и процедуры:

регистрация в полиции;

водительское удостоверение категории А1, А или В;

технический осмотр;

страховка гражданской ответственности.

Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства с такими документами:

удостоверение личности (можно в электронном виде);

технический документ или характеристики мопеда.