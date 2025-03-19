Мопедист погиб после столкновения с бетономешалкой в Алматы (видео)

Во вторник, 18 марта, в Алматы произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь 19-летнего парня - он на мопеде столкнулся с бетономешалкой, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Кадры с места трагедии опубликовала Instagram-страница 100baksoff_almaty.

В подписи к посту указано, что авария произошла в микрорайоне Карасу.

"По предварительным данным, мопед, находившийся под управлением подростка 2006 года рождения, двигался на высокой скорости и попал под колеса крупногабаритного транспортного средства", - пишут авторы поста.

В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что смертельное ДТП произошло примерно в 20:50.

"Водитель мопеда, двигаясь по улице Монкеулы в западном направлении на пересечении с улицей Сумбиле при наличии дорожного знака "Уступи дорогу" выехал на перекресток и допустил столкновение с грузовой автомашиной марки "Хово", что следовала на север.

В результате ДТП 19-летний пассажир мопеда от полученных травм погиб на месте происшествия", - рассказали в полиции.

По факту ДТП, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело.

Отметим, согласно статье 345 УК РК, за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека, предусмотрено уголовное наказание.

Меры наказания распределяются следующим образом:

если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести , деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.

, деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет. если пострадавший получил тяжкий вред здоровью - наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

- наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. если погиб один человек - наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

- наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. если погибли двое и более человек - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

Напомним, в ноябре прошлого года в Алматы произошло ДТП с участием мопеда и легкового автомобиля. В результате аварии скончалась пассажирка мопеда.

До этого в Алматы произошло еще одно ДТП со смертельным исходом - водитель мопеда выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. От полученных травм он погиб на месте.

А в больнице №2 Алматы рассказали, что 17-летний подросток лишился почки, попав в ДТП на мопеде. В больнице ему провели семь операций.

Добавим также, что сегодня правоохранители вновь обратились к владельцам мопедов - гражданам напомнили об обязательной регистрации транспорта. После 5 апреля управление незарегистрированным мопедом будет считаться нарушением закона.