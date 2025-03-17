Один погиб, двое пострадали: смертельное ДТП произошло в Петропавловске

В Северо-Казахстанской области произошло смертельное ДТП, в котором водитель погиб, также пострадали несколько человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В Telegram-канале "Криминальный Казахстан" сегодня опубликовали информацию о смертельном ДТП, произошедшем около Петропавловска.

"Сообщается, что за рулем машины Toyota находился старший инспектор СОБР, майор 1992 г.р. По предварительным данным, полицейский не справился с управлением и врезался в оградительное сооружение. В автомобиле также находились его супруга и ребенок", - сказано в сообщении.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Северо-Казахстанской области. В пресс-службе не уточнили, действительно ли за рулем автомобиля был полицейский.

"17 марта, в 15:40, на шоссе Кожаберген жырау в городе Петропавловске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Toyota, который столкнулся с барьерным ограждением.

В результате ДТП 33-летний водитель Toyota скончался. Пассажир 2024 года рождения госпитализирована в медицинское учреждение, 26-летняя пассажирка обратилась за медицинской помощью, без госпитализации", - ответили в пресс-службе.

Сообщается, что по факту ДТП проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Напомним, несколько дней назад в Сети появилась информация о произошедшем в Актюбинской области ДТП с участием экипажа дорожно-патрульной полиции. Факт аварии подтвердили в ДП.

В феврале текущего года в Жамбылской области в ДТП при исполнении служебных обязанностей погиб старший инспектор батальона патрульной полиции Абай Үшкемпір.

Ранее ДТП с участием полицейского авто произошло в Талдыкоргане - в результате аварии пострадал один человек, его доставили в больницу.