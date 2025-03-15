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ДТП с участием патрульной полиции произошло в Актюбинской области: водитель в больнице

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ДТП в Актюбинской области
ДТП в Актюбинской области. Фото: t.me/egovpress

В Сети появилась информация о произошедшем в Актюбинской области ДТП с участием экипажа дорожно-патрульной полиции. Факт аварии подтвердили в ДП, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале EGOV.PRESS. Автор написал, что в результате аварии ее участники получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу бригадой скорой медицинской помощи.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Актюбинской области. Нам подтвердили факт аварии.

"14 марта на автодороге областного значения "Донское - Бадамша - Актобе - Орск" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебной автомашины, обеспечивавшей безопасность дорожного движения в сильный туман.

В результате происшествия водитель автомашины марки "Хюндай-Элантра", сотрудник полиции, с телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области.

Напомним, в феврале в Жамбылской области выехавший на "встречку" водитель совершил столкновение с патрульным автомобилем, обеспечивающим безопасность дорожного движения на закрепленной территории, вследствие чего погиб старший инспектор батальона патрульной полиции.

Ранее ДТП с участием полицейского авто произошло в Талдыкоргане - в результате аварии пострадал один человек, его доставили в больницу.

В январе в Кызылординской области прицеп грузовика перевернулся на служебный автомобиль полицейских, которые приехали оформлять произошедшее на трассе ДТП. В результате оба сотрудника полиции, а также водитель и пассажир Lexus, получили травмы и были госпитализированы в областную больницу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2228315-dtp-s-uchastiem-patrulnoy-policii-proizoshlo-v-aktyubinskoy-oblasti-voditel-v-bolnice/