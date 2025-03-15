Водитель KIA снес светофор в области Абай

В области Абай 22-летний водитель автомобиля KIA RIO стал участником ДТП, в результате которого был поврежден светофор. Водитель привлечен к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как сообщается в Telegram-канале Департамента полиции области Абай, 15 марта 22-летний водитель автомобиля KIA RIO New FL Comfort стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого был поврежден светофорный объект. Нарушение Правил дорожного движения повлекло материальный ущерб городской инфраструктуре.

ДТП в области Абай. Фото: t.me/dp_abai

По итогам разбирательства водитель привлечен к административной ответственности. В соответствии с действующим законодательством, ему грозит штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей (78 640 тенге - прим. ред.), а также обязанность возместить нанесенный ущерб.

Напомним, недавно грузовик, перевозивший цветочную арку, снес светофор в Астане - момент столкновения попал в объектив камеры очевидца. В полиции сообщили, что водителя грузовика ищут.

В конце февраля в Астане автобус с пассажирами врезался в столб на улице Бараева. В полиции сообщали, что водитель не справился с управлением и допустил наезд на опору уличного освещения. В момент ДТП в автобусе находилось около 25 пассажиров.

Позже появилось видео из салона автобуса, который врезался в столб.