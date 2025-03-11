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Грузовик с цветочной аркой снес светофор в Астане (видео)

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Грузовик сломал светофор
Грузовик сломал светофор. Кадр из видео: t.me/astanovka_98

Грузовик, перевозивший цветочную арку, снес светофор в Астане - момент столкновения попал в объектив камеры очевидца. Подробности рассказали в полиции, передает NUR.KZ.

Кадры с места событий опубликовали в Telegram-канале Astanovka_98. Автор сообщил, что был сломан светофор на пересечении Кунаева - Акмешит. По его словам, виной этому стала цветочная арка, которую перевозил грузовик.

На кадрах видно автомобиль, который везет арку с цветами - при пересечении перекрестка арка задела светофор.

В полиции Астаны прокомментировали случившееся.

"По факту наезда на препятствие (светофорный столб) проводятся мероприятия по установлению водителя Shacman - манипулятор. По результатам будут приняты меры в соответствии с законодательством", - заявили в ведомстве.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2227112-gruzovik-s-cvetami-snes-svetofor-v-astane-video/