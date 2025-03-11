Грузовик с цветочной аркой снес светофор в Астане (видео)
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Грузовик, перевозивший цветочную арку, снес светофор в Астане - момент столкновения попал в объектив камеры очевидца. Подробности рассказали в полиции, передает NUR.KZ.
Кадры с места событий опубликовали в Telegram-канале Astanovka_98. Автор сообщил, что был сломан светофор на пересечении Кунаева - Акмешит. По его словам, виной этому стала цветочная арка, которую перевозил грузовик.
На кадрах видно автомобиль, который везет арку с цветами - при пересечении перекрестка арка задела светофор.
В полиции Астаны прокомментировали случившееся.
"По факту наезда на препятствие (светофорный столб) проводятся мероприятия по установлению водителя Shacman - манипулятор. По результатам будут приняты меры в соответствии с законодательством", - заявили в ведомстве.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2227112-gruzovik-s-cvetami-snes-svetofor-v-astane-video/