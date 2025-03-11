Грузовик с цветочной аркой снес светофор в Астане (видео)

Грузовик, перевозивший цветочную арку, снес светофор в Астане - момент столкновения попал в объектив камеры очевидца. Подробности рассказали в полиции, передает NUR.KZ.

Кадры с места событий опубликовали в Telegram-канале Astanovka_98. Автор сообщил, что был сломан светофор на пересечении Кунаева - Акмешит. По его словам, виной этому стала цветочная арка, которую перевозил грузовик.

На кадрах видно автомобиль, который везет арку с цветами - при пересечении перекрестка арка задела светофор.

В полиции Астаны прокомментировали случившееся.

"По факту наезда на препятствие (светофорный столб) проводятся мероприятия по установлению водителя Shacman - манипулятор. По результатам будут приняты меры в соответствии с законодательством", - заявили в ведомстве.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.