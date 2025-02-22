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Появилось видео из салона автобуса, который врезался в столб в Астане

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Салон автобуса
Салон автобуса. Кадр из видео: t.me/kozachkow

Появилось видео с салонной камеры автобуса, который накануне вечером попал в ДТП в Астане, врезавшись в столб, передает NUR.KZ.

Видео с салона автобуса опубликовано в Телеграм-канале журналиста Михаила Козачкова.

На кадрах видно, что автобус ехал без резких маневров. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, в пятницу, 21 февраля, в Астане случилось серьезное ДТП с участием общественного транспорта - пассажирский автобус врезался в столб. В момент происшествия в автобусе находилось около 25 пассажиров. В результате ДТП водитель и несколько пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2222928-rrrrr/