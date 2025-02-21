"Водителя зажало": о пострадавших в ДТП с автобусом в Астане рассказали медики

В Управлении общественного здравоохранения Астаны рассказали о пострадавших в результате ДТП с автобусом на улице Бараева, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщили в УОЗ, в результате столкновения автобуса №70 со столбом пострадали 15 человек, в том числе водитель.

"По прибытии спасателей было установлено, что водитель был зажат и не смог самостоятельно выйти, спасатели с помощью гидравлических инструментов освободили и спасли его", - рассказали в ведомстве.

На месте происшествия оперативно работали бригады скорой помощи, которые доставили всех пострадавших в Многопрофильную городскую больницу №1.

"В настоящее время проводится осмотр пациентов в приемном покое. Среди пострадавших нет детей и беременных", - добавили в управлении.

Напомним, в пятницу, 21 февраля, в Астане автобус с пассажирами врезался в столб на улице Бараева. В полиции сообщали, что водитель не справился с управлением и допустил наезд на опору уличного освещения. В момент ДТП в автобусе находилось около 25 пассажиров.