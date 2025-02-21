"Водителя зажало": о пострадавших в ДТП с автобусом в Астане рассказали медики
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В Управлении общественного здравоохранения Астаны рассказали о пострадавших в результате ДТП с автобусом на улице Бараева, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Как сообщили в УОЗ, в результате столкновения автобуса №70 со столбом пострадали 15 человек, в том числе водитель.
"По прибытии спасателей было установлено, что водитель был зажат и не смог самостоятельно выйти, спасатели с помощью гидравлических инструментов освободили и спасли его", - рассказали в ведомстве.
На месте происшествия оперативно работали бригады скорой помощи, которые доставили всех пострадавших в Многопрофильную городскую больницу №1.
"В настоящее время проводится осмотр пациентов в приемном покое. Среди пострадавших нет детей и беременных", - добавили в управлении.
Напомним, в пятницу, 21 февраля, в Астане автобус с пассажирами врезался в столб на улице Бараева. В полиции сообщали, что водитель не справился с управлением и допустил наезд на опору уличного освещения. В момент ДТП в автобусе находилось около 25 пассажиров.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2222876-voditelya-zazhalo-o-postradavshih-v-dtp-s-avtobusom-v-astane-rasskazali-mediki/