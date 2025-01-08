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Прицеп упал на автомобиль с полицейскими при оформлении ими ДТП под Кызылордой (видео)

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Прицеп упал на служебный автомобиль полиции
На месте происшествия. Кадр из видео: t.me/egovpress

В Кызылординской области прицеп грузовика перевернулся на служебный автомобиль полицейских, которые приехали оформлять произошедшее на трассе ДТП, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В Telegram-канале Egov.press появилось видео с места происшествия. На нем можно заметить, как очевидцы пытаются вызволить пострадавших из искореженного автомобиля через багажник и заднюю дверь.

Как сообщает пресс-служба ДП Кызылординской области, 7 января 2025 года на трассе Самара - Шымкент в районе населенного пункта Талдыарал, недалеко от Кызылорды, двое сотрудников патрульной полиции, находясь в закрепленном за ними служебном автомобиле, оформляли ДТП с участием двух автомобилей.

"В момент, когда они находились в машине, грузовой автомобиль Man, потеряв управление, столкнулся с передней частью эвакуатора "ГАЗель", двигавшегося во встречном направлении. Затем прицеп грузовика перевернулся на служебный автомобиль и задел автомобиль Lexus", - рассказали в ведомстве.

В результате оба сотрудника полиции, а также водитель и пассажир Lexus получили травмы и были госпитализированы в областную больницу.

В настоящее время проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что в Алатауском районе Алматы насмерть сбили пешехода, который, по данным полиции, пересекал проспект Рыскулова в неустановленном месте. По факту аварии, повлекшей смерть человека, возбудили уголовное дело.

Также семь казахстанцев, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП на трассе Самара - Большая Черниговка в России. Их транспортировали на родину и госпитализировали. Также в этой аварии погибли двое человек - их тела доставили Казахстан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2209289-pricep-upal-na-avtomobil-s-policeyskimi-pri-oformlenii-imi-dtp-pod-kyzylordoy-video/

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