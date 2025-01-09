"Разгерметизация колеса": фура опрокинулась на бок на трассе под Алматы (видео)
Опубликовано:
На трассе Алматы - Хоргос очевидцы сняли опрокинувшийся на бок грузовик с прицепом. По данным полиции, фура опрокинулась из-за разгерметизации колеса, передает NUR.KZ.
В Instagram-аккаунте Kris_p_kuljinka опубликовано видео, на кадрах которого видно лежащий на боку грузовик с прицепом. По данным очевидцев, ДТП произошло на участке автобана между селами Төңкеріс и Байсерке Алматинской области.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматинской области.
"На 34 километре автодороги Алматы - Шелек - Хоргос произошел инцидент с участием грузового автомобиля. По предварительным данным, причиной аварии стала разгерметизация колеса, в результате чего водитель не справился с управлением, и транспортное средство опрокинулось.
Водитель привлечен к административной ответственности, а грузовая машина была водворена на штрафную стоянку. К счастью, пострадавших в результате происшествия не зарегистрировано", - сообщили в ДП.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Накануне в Алматы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и бетономешалки, после чего последняя столкнулась с опорой уличного освещения и упала на бок. В результате происшествия пострадавших не было.
В сентябре прошлого года в Алматы водитель автомашины Iveco не справился с управлением и совершил опрокидывание на бок. Пострадали водитель и пассажир.
В октябре 2024 года в Астане произошло ДТП с участием Chevrolet и ВАЗ, в результате которого один из автомобилей также опрокинуло на бок.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2209785-razgermetizaciya-kolesa-gruzovik-oprokinulsya-na-trasse-almaty-horgos-video/