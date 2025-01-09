"Разгерметизация колеса": фура опрокинулась на бок на трассе под Алматы (видео)

На трассе Алматы - Хоргос очевидцы сняли опрокинувшийся на бок грузовик с прицепом. По данным полиции, фура опрокинулась из-за разгерметизации колеса, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Kris_p_kuljinka опубликовано видео, на кадрах которого видно лежащий на боку грузовик с прицепом. По данным очевидцев, ДТП произошло на участке автобана между селами Төңкеріс и Байсерке Алматинской области.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматинской области.

"На 34 километре автодороги Алматы - Шелек - Хоргос произошел инцидент с участием грузового автомобиля. По предварительным данным, причиной аварии стала разгерметизация колеса, в результате чего водитель не справился с управлением, и транспортное средство опрокинулось.

Водитель привлечен к административной ответственности, а грузовая машина была водворена на штрафную стоянку. К счастью, пострадавших в результате происшествия не зарегистрировано", - сообщили в ДП.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.

Накануне в Алматы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и бетономешалки, после чего последняя столкнулась с опорой уличного освещения и упала на бок. В результате происшествия пострадавших не было.

В сентябре прошлого года в Алматы водитель автомашины Iveco не справился с управлением и совершил опрокидывание на бок. Пострадали водитель и пассажир.

В октябре 2024 года в Астане произошло ДТП с участием Chevrolet и ВАЗ, в результате которого один из автомобилей также опрокинуло на бок.