Большегруз с 20 тоннами мяса опрокинулся на севере Казахстана (видео)

На трассе в Северо-Казахстанской области в кювет опрокинулся большегруз с мясом. За рулем находился гражданин Грузии, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

"18 февраля на 111 км автодороги Кокшетау-Рузаевка опрокинулся в кювет большегруз Mercedes, перевозивший 20 тонн мяса из Астаны. За рулем находился 55-летний гражданин Грузии. В результате происшествия никто не пострадал", - отмечается в сообщении на медиапортале МВД.

Помощь иностранцу оказали сотрудники батальона патрульной полиции и участковый инспектор. По их просьбе одно из ТОО Айыртауского района предоставило тяжелую технику и работников, которые поставили фуру на колеса и вернули на проезжую часть.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.

До этого на трассе Алматы - Хоргос очевидцы сняли опрокинувшийся на бок грузовик с прицепом. По данным полиции, фура опрокинулась из-за разгерметизации колеса.

В декабре на трассе Астана - Петропавловск вблизи села Ленинского опрокинулась набок фура, везущая пиво. Водитель не пострадал, грузовик получил повреждения.

А летом прошлого года на трассе "Астана - Петропавловск" опрокинулся грузовой автомобиль, перевозивший краску. В результате аварии никто не пострадал, возбуждено адмпроизводство.