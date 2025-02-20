Большегруз с 20 тоннами мяса опрокинулся на севере Казахстана (видео)
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На трассе в Северо-Казахстанской области в кювет опрокинулся большегруз с мясом. За рулем находился гражданин Грузии, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
"18 февраля на 111 км автодороги Кокшетау-Рузаевка опрокинулся в кювет большегруз Mercedes, перевозивший 20 тонн мяса из Астаны. За рулем находился 55-летний гражданин Грузии. В результате происшествия никто не пострадал", - отмечается в сообщении на медиапортале МВД.
Помощь иностранцу оказали сотрудники батальона патрульной полиции и участковый инспектор. По их просьбе одно из ТОО Айыртауского района предоставило тяжелую технику и работников, которые поставили фуру на колеса и вернули на проезжую часть.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
До этого на трассе Алматы - Хоргос очевидцы сняли опрокинувшийся на бок грузовик с прицепом. По данным полиции, фура опрокинулась из-за разгерметизации колеса.
В декабре на трассе Астана - Петропавловск вблизи села Ленинского опрокинулась набок фура, везущая пиво. Водитель не пострадал, грузовик получил повреждения.
А летом прошлого года на трассе "Астана - Петропавловск" опрокинулся грузовой автомобиль, перевозивший краску. В результате аварии никто не пострадал, возбуждено адмпроизводство.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2222222-bolshegruz-s-20-tonnami-myasa-oprokinulsya-na-severe-kazahstana-video/