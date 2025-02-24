Пожарная машина столкнулась с легковушкой в Астане: погибла пассажирка

В Астане на одном из перекрестков произошло ДТП - столкнулись пожарная машина и легковая марки Kia. Пассажирка, находившаяся в легковом автомобиле, скончалась, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Ранее пользователь соцсети Facebook Самат Искаков опубликовал пост, в котором сообщил о произошедшем в Астане ДТП со смертельным исходом.

По данным автора поста, погибшая работала учителем в одной из школ и у нее остался ребенок и мать-инвалид.

Информацию о ДТП корреспонденту NUR.KZ подтвердили в пресс-службе ДП Астаны.

"Департаментом полиции города Астаны по факту нарушения правил дорожного движения управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека, зарегистрировано уголовное дело. Водитель пожарной машины на перекрестке проспекта Богенбай батыра - Женис проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем марки "Kia", - отмечается в комментарии.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Kia" были доставлены в больницу. Позднее 52-летняя пассажир, по данным полиции, скончалась от полученных травм.

Проводится следствие.

На днях в Астане случилось серьезное ДТП с участием общественного транспорта - пассажирский автобус врезался в столб. В момент происшествия в автобусе находилось около 25 пассажиров. В результате ДТП водитель и несколько пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу.

А в Караганде экипаж патрульной полиции на пешеходном переходе сбил 22-летнюю девушку.

Также в Астане до этого водитель КамАЗа "вылетел" на встречную полосу и столкнулся с легковушками в Астане.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.