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Полицейский патруль сбил девушку на пешеходном переходе в Караганде

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Полицейские сбили девушку
Место ДТП. Кадр из видео: instagram.com/vkaragande.kz

В Караганде экипаж патрульной полиции на пешеходном переходе сбил 22-летнюю девушку, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу местного департамента полиции.

В Instagram-аккаунте Vkaragandekz опубликовали видео с информацией о том, что в Караганде полицейские сбили девушку на пешеходном переходе.

"В Караганде патрульная машина сбила девушку на пешеходном переходе", - сказано в описании к видео.

В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что инцидент произошел сегодня на улице Воинов-Интернационалистов.

"Экипаж патрульной полиции УП Караганды, уходя от столкновения, допустил наезд на пешехода, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП 22-летняя пешеход доставлена в медицинское учреждение.

В отношении водителя спецавтомашины составлен административный протокол и материал направлен в суд для принятия решения", - сказано в сообщении.

Внимание! 18+! Видео содержит ненормативную лексику!

Накануне мы писали, что в Семее полицейский автомобиль попал под "КамАЗ". Экипаж следовал на срочный вызов. Обошлось без пострадавших.

Несколько дней назад ДТП с участием полицейского авто произошло в Талдыкоргане - пострадал один человек.

В августе прошлого года мы писали, что в Усть-Каменогорске полицейский на пешеходном переходе сбил 3-летнего ребенка. За это суд лишил его прав на 9 месяцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2219915-policeyskiy-patrul-sbil-devushku-na-peshehodnom-perehode-v-karagande/