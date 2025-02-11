Полицейский патруль сбил девушку на пешеходном переходе в Караганде

В Караганде экипаж патрульной полиции на пешеходном переходе сбил 22-летнюю девушку, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу местного департамента полиции.

В Instagram-аккаунте Vkaragandekz опубликовали видео с информацией о том, что в Караганде полицейские сбили девушку на пешеходном переходе.

"В Караганде патрульная машина сбила девушку на пешеходном переходе", - сказано в описании к видео.

В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что инцидент произошел сегодня на улице Воинов-Интернационалистов.

"Экипаж патрульной полиции УП Караганды, уходя от столкновения, допустил наезд на пешехода, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП 22-летняя пешеход доставлена в медицинское учреждение.

В отношении водителя спецавтомашины составлен административный протокол и материал направлен в суд для принятия решения", - сказано в сообщении.

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