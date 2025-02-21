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Автобус с пассажирами "влетел" в столб в Астане: есть пострадавшие (фото, видео)

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Автобус и машины скорой помощи на месте аварии
Автобус и машины скорой помощи на месте аварии. Кадр из видео: t.me/myastanacity

В пятницу, 21 февраля, в Астане случилось серьезное ДТП с участием общественного транспорта - пассажирский автобус врезался в столб, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры с места аварии опубликовали Telegram-каналы Михаила Козачкова и "Астана - Что? Где? Когда?". В подписях к посту говорится, что авария произошла на улице Бараева.

В Департаменте полиции Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что водитель маршрутного автобуса, следовавшего по улице Бараева, не справился с управлением и совершил наезд на столб освещения.

"В момент происшествия в автобусе находилось около 25 пассажиров. В результате ДТП водитель и несколько пассажиров получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - рассказали в полиции.

По факту ДТП начата проверка. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

В полиции призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения во избежание аварийных ситуаций.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

Напомним, на прошлой неделе на трассе под Карагандой пассажирский автобус врезался в самосвал. В результате аварии погиб 26-летний пассажир автобуса, еще несколько человек получили травмы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2222864-avtobus-vletel-v-stolb-v-astane-est-postradavshie-foto-video/