Грузовик с краской опрокинулся на севере Казахстана: трассу "окрасило" в белый цвет (видео)

На трассе "Астана - Петропавловск" опрокинулся грузовой автомобиль, перевозивший краску. В результате аварии никто не пострадал, возбуждено адмпроизводство, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области.

"21 июля на автодороге "Астана - Петропавловск" произошло опрокидывание грузовой автомашины марки Volvo, перевозившей краску", - говорится в Instagram-профиле ДП Акмолинской области.

В результате ДТП никто не пострадал. В отношении водителя возбудили административное производство по статье 610 КоАП РК.

Дорожными службами ведутся работы по устранению краски с дорожного полотна. Движение ограничено.

Согласно статье 610 КоАП, нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее повреждение ТС, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет:

штраф в размере 20 МРП (73,8 тыс. тенге);

либо лишение права управления транспортным средством до 6 месяцев.

Напомним, в апреле в Павлодарской области перевернулся "КамАЗ" с 19,5 тоннами жидкого битума, который разлился на площади 260 квадратных метров. ДТП произошло в районе Алюминиевого завода.