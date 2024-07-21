Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Грузовик с краской опрокинулся на севере Казахстана: трассу "окрасило" в белый цвет (видео)

Опубликовано:

Белая краска на трассе
Белая краска на трассе. Скриншот: instagram.com/aqmola_pd

На трассе "Астана - Петропавловск" опрокинулся грузовой автомобиль, перевозивший краску. В результате аварии никто не пострадал, возбуждено адмпроизводство, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области.

"21 июля на автодороге "Астана - Петропавловск" произошло опрокидывание грузовой автомашины марки Volvo, перевозившей краску", - говорится в Instagram-профиле ДП Акмолинской области.

В результате ДТП никто не пострадал. В отношении водителя возбудили административное производство по статье 610 КоАП РК.

Дорожными службами ведутся работы по устранению краски с дорожного полотна. Движение ограничено.

Согласно статье 610 КоАП, нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее повреждение ТС, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет:

  • штраф в размере 20 МРП (73,8 тыс. тенге);
  • либо лишение права управления транспортным средством до 6 месяцев.

Напомним, в апреле в Павлодарской области перевернулся "КамАЗ" с 19,5 тоннами жидкого битума, который разлился на площади 260 квадратных метров. ДТП произошло в районе Алюминиевого завода.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2137476-gruzovik-s-kraskoy-oprokinulsya-na-severe-kazahstana-trassu-okrasilo-v-belyy-cvet/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie