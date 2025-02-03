Два авто столкнулись и загорелись в Туркестанской области: погибли шесть человек (фото, видео)
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Шесть человек погибли в ДТП в Туркестанской области, еще 4 пострадавших с различными телесными повреждениями госпитализировали в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, 3 февраля в Туркестанской области на 5 км трассы Кентау - Туркестан произошло ДТП с участием двух автомобилей Audi с последующим возгоранием.
"По предварительным данным, водитель одного из легковых автомобилей выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с другим автотранспортом.
В результате ДТП на месте погибли 6 человек и 4 пострадавших с различными телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение города Кентау", - рассказали в ДП Туркестанской области.
В настоящее время проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства, по результатам будет принято процессуальное решение.
Департамент полиции Туркестанской области призвал всех соблюдать требования ПДД, не превышать скорость и не выезжать на встречную полосу.
Напомним, 1 февраля на трассе Курчум - Калжыр в Восточно-Казахстанской области произошло ДТП с участием автомобилей Lada Granta и Hyundai Santa Fe. В результате водитель и три пассажира Lada скончались на месте, а водитель и три пассажира Hyundai были доставлены в медицинское учреждение.
А 27 января в Атырауской области случилась авария, унесшая жизни троих человек, еще один человек попал в больницу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2217603-dva-avto-stolknulis-i-zagorelis-v-turkestanskoy-oblasti-pogibli-shest-chelovek/