Два авто столкнулись и загорелись в Туркестанской области: погибли шесть человек (фото, видео)

Шесть человек погибли в ДТП в Туркестанской области, еще 4 пострадавших с различными телесными повреждениями госпитализировали в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, 3 февраля в Туркестанской области на 5 км трассы Кентау - Туркестан произошло ДТП с участием двух автомобилей Audi с последующим возгоранием.

"По предварительным данным, водитель одного из легковых автомобилей выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с другим автотранспортом.

В результате ДТП на месте погибли 6 человек и 4 пострадавших с различными телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение города Кентау", - рассказали в ДП Туркестанской области.

В настоящее время проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства, по результатам будет принято процессуальное решение.

Департамент полиции Туркестанской области призвал всех соблюдать требования ПДД, не превышать скорость и не выезжать на встречную полосу.

Напомним, 1 февраля на трассе Курчум - Калжыр в Восточно-Казахстанской области произошло ДТП с участием автомобилей Lada Granta и Hyundai Santa Fe. В результате водитель и три пассажира Lada скончались на месте, а водитель и три пассажира Hyundai были доставлены в медицинское учреждение.

А 27 января в Атырауской области случилась авария, унесшая жизни троих человек, еще один человек попал в больницу.