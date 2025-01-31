Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Водитель на "Москвиче" влетел в остановку в Семее

Опубликовано:

Авто врезалось в остановку в Семее
Фото с места ДТП: t.me/dp_abai

Минувшей ночью в Семее водитель авто врезался в остановочный пункт. ДТП обошлось без пострадавших, но мужчину привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщается в Telegram-канале областного департамента полиции, 42-летний водитель автомобиля "Москвич 21412", игнорируя погодные условия и скоростной режим, буквально влетел в остановку.

В момент аварии на остановке не было людей, но пострадала городская инфраструктура. Теперь водителю предстоит ответить за нарушение ПДД, повлекшее материальный ущерб.

Водитель привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД, повлекшее материальный ущерб коммунальным службам города.

"Соблюдение скоростного режима и учет погодных условий – залог безопасности на дорогах. Призываем водителей к бдительности и ответственному поведению за рулем", - напомнили в полиции.

Напомним, в феврале прошлого года в Астане водитель не справился с рулевым управлением и допустил наезд на двух человек, стоящих на проезжей части.

А в Павлодарской области водитель "ГАЗели" наехал на лежащего на дороге сельчанина, который, по предварительным данным, был пьян. Мужчина погиб под колесами автомобиля.

До этого сообщалось о том, что стоявших на месте ДТП людей снес автомобиль в Павлодарской области. Участниками аварии стали три автомобиля: "ВАЗ-2110", Toyota Camry и Mercedes-Benz GL450. 25-летний водитель "ВАЗ-2110" от полученных травм погиб на месте происшествия.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2217066-voditel-na-moskviche-vletel-v-ostanovku-v-semee/