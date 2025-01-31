Водитель на "Москвиче" влетел в остановку в Семее

Минувшей ночью в Семее водитель авто врезался в остановочный пункт. ДТП обошлось без пострадавших, но мужчину привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщается в Telegram-канале областного департамента полиции, 42-летний водитель автомобиля "Москвич 21412", игнорируя погодные условия и скоростной режим, буквально влетел в остановку.

В момент аварии на остановке не было людей, но пострадала городская инфраструктура. Теперь водителю предстоит ответить за нарушение ПДД, повлекшее материальный ущерб.

Водитель привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД, повлекшее материальный ущерб коммунальным службам города.

"Соблюдение скоростного режима и учет погодных условий – залог безопасности на дорогах. Призываем водителей к бдительности и ответственному поведению за рулем", - напомнили в полиции.

Напомним, в феврале прошлого года в Астане водитель не справился с рулевым управлением и допустил наезд на двух человек, стоящих на проезжей части.

А в Павлодарской области водитель "ГАЗели" наехал на лежащего на дороге сельчанина, который, по предварительным данным, был пьян. Мужчина погиб под колесами автомобиля.

До этого сообщалось о том, что стоявших на месте ДТП людей снес автомобиль в Павлодарской области. Участниками аварии стали три автомобиля: "ВАЗ-2110", Toyota Camry и Mercedes-Benz GL450. 25-летний водитель "ВАЗ-2110" от полученных травм погиб на месте происшествия.