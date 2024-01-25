Лежавшего на дороге мужчину переехали на авто в Павлодарской области

В Павлодарской области водитель "ГАЗели" наехал на лежащего на дороге сельчанина, который, по предварительным данным, был пьян. Мужчина погиб под колесами автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 23 января в селе Успенка Павлодарской области на пересечении улиц Гагарина и Чехова произошло смертельное ДТП.

"Водитель автомобиля "ГАЗель" совершил наезд на пешехода, который лежал на проезжей части, предварительно, в алкогольном опьянении. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - рассказали в МВД.

А 24 января на автодороге Атамекен - Иртышск - Русская поляна возле села Актогай произошло столкновение автомашин Mercedes-Benz Е280 и Volkswagen Passat.

"В результате ДТП водитель и пассажир автомашины Volkswagen с различными травмами доставлены в больницу", - отметили в ведомстве.

Все транспортные средства были водворены на специальные штрафстоянки. По фактам дорожно-транспортных происшествий полиция проводит проверки.

На днях недалеко от Экибастуза на видео попал момент жуткого ДТП. Машина на скорости снесла людей, стоявших на трассе. Молодой человек получил травмы и скончался. Троих мужчин госпитализировали в больницу.

Также в Павлодарской области водитель и пассажир погибли в аварии, которая произошла на мосту по дороге до ГРЭС-1. При обгоне автобуса автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, в которой ехали погибшие.

В преддверии нового года в данном регионе произошло еще одно смертельное ДТП. Четверо мужчин скончались от полученных травм после столкновения двух легковушек. По информации медиков, на место врачи доехали за 11 минут, но было уже поздно.