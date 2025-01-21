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Автовоз с новыми машинами слетел в кювет в Акмолинской области

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Автовоз перевернулся
Автовоз в кювете. Фото: ДП Акмолинской области

Сегодня в Акмолинской области в условиях гололеда и метели автовоз, перевозивший 7 новых легковых машин, опрокинулся в кювет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 21 января сотрудники патрульной полиции получили сообщение о ДТП на 1150 км автодороги Екатеринбург - Алматы.

"По предварительным данным, 37-летний водитель грузового автомобиля марки Iveco не справился с управлением на скользкой дороге в условиях гололеда и метели, что привело к опрокидыванию транспортного средства в кювет", - уточнили в ДП Акмолинской области.

Автовоз перевозил семь новых легковых автомобилей. В связи со сложными погодными условиями данный участок дороги закрыт. Для транспортировки поврежденных машин потребуется специальная техника. До открытия трассы автовоз будет находиться под охраной сотрудников полиции.

Легковой автомобиль выпал из автовоза
На месте ДТП. Фото: ДП Акмолинской области

Водитель грузовика привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.610 КоАП РК за нарушение правил дорожного движения.

Полиция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил в сложных погодных условиях.

"Гололед, снегопад, сильный ветер или туман могут значительно усложнить управление транспортным средством и привести к аварийным ситуациям. Рекомендуется воздержаться от дальних поездок в неблагоприятную погоду", - отметили в ведомстве.

Добавим, что по ч.1 ст.610 КоАП РК нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Напомним, сегодня полиция Астаны обратилась к жителям города с рекомендацией воздержаться от загородных поездок. В городе и пригороде бушует буран. Трассы Астана - Павлодар, Астана - Кокшетау, Астана - Караганда, Астана - Кабанбай батыра (в сторону Косшы) закрыты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2213736-avtovoz-s-novymi-mashinami-sletel-v-kyuvet-v-akmolinskoy-oblasti/

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