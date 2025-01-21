Автовоз с новыми машинами слетел в кювет в Акмолинской области

Сегодня в Акмолинской области в условиях гололеда и метели автовоз, перевозивший 7 новых легковых машин, опрокинулся в кювет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 21 января сотрудники патрульной полиции получили сообщение о ДТП на 1150 км автодороги Екатеринбург - Алматы.

"По предварительным данным, 37-летний водитель грузового автомобиля марки Iveco не справился с управлением на скользкой дороге в условиях гололеда и метели, что привело к опрокидыванию транспортного средства в кювет", - уточнили в ДП Акмолинской области.

Автовоз перевозил семь новых легковых автомобилей. В связи со сложными погодными условиями данный участок дороги закрыт. Для транспортировки поврежденных машин потребуется специальная техника. До открытия трассы автовоз будет находиться под охраной сотрудников полиции.

На месте ДТП. Фото: ДП Акмолинской области

Водитель грузовика привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.610 КоАП РК за нарушение правил дорожного движения.

Полиция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил в сложных погодных условиях.

"Гололед, снегопад, сильный ветер или туман могут значительно усложнить управление транспортным средством и привести к аварийным ситуациям. Рекомендуется воздержаться от дальних поездок в неблагоприятную погоду", - отметили в ведомстве.

Добавим, что по ч.1 ст.610 КоАП РК нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Напомним, сегодня полиция Астаны обратилась к жителям города с рекомендацией воздержаться от загородных поездок. В городе и пригороде бушует буран. Трассы Астана - Павлодар, Астана - Кокшетау, Астана - Караганда, Астана - Кабанбай батыра (в сторону Косшы) закрыты.