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Эзотерика

Ветер опрокинул автобус с пассажирами в Карагандинской области (видео)

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Пострадавший автобус
Пострадавший автобус. Кадр из видео: ДП Карагандинской области

На трассе Бастау - Актау - Темиртау перевернулся автобус с пассажирами. Инцидент произошел из-за сильного порыва ветра. В салоне находились 17 пассажиров, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 21 января в 08:54 на автодороге республиканского значения Бастау - Актау - Темиртау, в 1 километре от села Петровка, произошло опрокидывание маршрутного автобуса № 84, следовавшего по маршруту Ботакара - Караганда.

По предварительным данным, причиной инцидента стал резкий порыв ветра, который привел к потере устойчивости автобуса и его опрокидыванию на бок. В момент происшествия в салоне находились 17 пассажиров.

"К счастью, никто из них не пострадал. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место, оказали необходимую помощь пассажирам и организовали их доставку домой на попутных транспортных средствах", - отметили в ДП Карагандинской области.

В ведомстве напомнили водителям о необходимости соблюдения правил безопасности и учета погодных условий при управлении транспортными средствами.

Ранее сообщалось, что в Шуском районе Жамбылской области на автодороге Алматы - Ташкент опрокинулся пассажирский автобус. Спасатели эвакуировали 9 человек.

А в Карагандинской области эвакуировали 32 человек из сломавшегося автобуса на автодороге Алматы - Екатеринбург и доставили их в безопасное место.

Также в регионе рейсовый автобус, ехавший из Ташкента в Астану, перестал двигаться. Пассажирам помогли полицейские.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2213597-veter-oprokinul-avtobus-s-passazhirami-v-karagandinskoy-oblasti-video/

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