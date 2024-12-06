Автобус с людьми перевернулся на трассе на юге Казахстана

В Шуском районе Жамбылской области на автодороге "Алматы - Ташкент" опрокинулся пассажирский автобус. Спасатели эвакуировали 9 человек передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, сегодня на пульт 112 поступило сообщение о том, что в Шуском районе Жамбылской области на 245 км автодороги "Алматы - Ташкент" произошло опрокидывание пассажирского автобуса с пассажирами.

На место незамедлительно выехали спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС и эвакуировали 9 человек, которые доставлены в ближайшее придорожное кафе. В медицинской помощи они не нуждались.

Напомним, минувшей ночью на трассе в Акмолинской области из-за поломки застрял микроавтобус, ехавший из Астаны в Караганду. Находившиеся внутри 10 человек, в том числе 1 ребенок были эвакуированы спасателями МЧС и доставлены в ближайший населенный пункт.

Ранее в ноябре в Карагандинской области рейсовый автобус, ехавший из Ташкента в Астану, перестал двигаться. Пассажирам помогли полицейские. 13 пассажиров, из них трех женщин и двух водителей эвакуировали в ближайший населенный пункт. Полицейские расположили спасенных в кафе, где организовали горячее питание и отдых.

В Актюбинской области в начале ноября сломался автобус с иностранцами - 38 пассажирами, уроженцами Республик Узбекистана и Таджикистана. На помощь пришли спасатели: все пассажиры были благополучно эвакуированы.