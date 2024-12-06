Автобус с людьми перевернулся на трассе на юге Казахстана
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В Шуском районе Жамбылской области на автодороге "Алматы - Ташкент" опрокинулся пассажирский автобус. Спасатели эвакуировали 9 человек передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, сегодня на пульт 112 поступило сообщение о том, что в Шуском районе Жамбылской области на 245 км автодороги "Алматы - Ташкент" произошло опрокидывание пассажирского автобуса с пассажирами.
На место незамедлительно выехали спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС и эвакуировали 9 человек, которые доставлены в ближайшее придорожное кафе. В медицинской помощи они не нуждались.
Напомним, минувшей ночью на трассе в Акмолинской области из-за поломки застрял микроавтобус, ехавший из Астаны в Караганду. Находившиеся внутри 10 человек, в том числе 1 ребенок были эвакуированы спасателями МЧС и доставлены в ближайший населенный пункт.
Ранее в ноябре в Карагандинской области рейсовый автобус, ехавший из Ташкента в Астану, перестал двигаться. Пассажирам помогли полицейские. 13 пассажиров, из них трех женщин и двух водителей эвакуировали в ближайший населенный пункт. Полицейские расположили спасенных в кафе, где организовали горячее питание и отдых.
В Актюбинской области в начале ноября сломался автобус с иностранцами - 38 пассажирами, уроженцами Республик Узбекистана и Таджикистана. На помощь пришли спасатели: все пассажиры были благополучно эвакуированы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2197028-avtobus-s-lyudmi-perevernulsya-na-trasse-na-yuge-kazahstana/