Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Замерзающий автобус нашли ранним утром на трассе в Карагандинской области (видео)

Опубликовано:

Автобус сломался на трассе
Автобус. Фото: instagram.com/policeofkaraganda/

В Карагандинской области эвакуировали 32 человек из сломавшегося автобуса на автодороге Алматы - Екатеринбург и доставили их в безопасное место, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, ранним утром экипаж батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области на 937 км автодороги Алматы-Екатеринбург заметил стоящий автобус.

"Водитель отметил, что они едут из северной столицы, в салоне находились 30 пассажиров, из них двое детей и два водителя. Автобус сломался, перестал качать воздух", - пояснили в ДП Карагандинской области.

Полицейские сработали оперативно: они пригнали вахтовку и эвакуировали из замерзающего автобуса 32 человека в мечеть поселка Аксу-Аюлы. Там путников уже ожидал горячий чай и места для отдыха.

Ранее сообщалось, что полицейские Актюбинской области оказали помощь водителю сломавшегося автобуса и его пассажирам, среди которых было 56 иностранцев. Патрульные оперативно эвакуировали людей и разместили их в кемпинге.

Помимо этого, в 10 километрах от села Степное в снегу застрял автомобиль. На место незамедлительно выехали спасатели. Они вызволили из снежного плена застрявший транспорт и находившихся в нем семерых человек, в том числе пятерых детей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2174393-zamerzayushchiy-avtobus-nashli-rannim-utrom-na-trasse-v-karagandinskoy-oblasti-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie