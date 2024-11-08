Замерзающий автобус нашли ранним утром на трассе в Карагандинской области (видео)

В Карагандинской области эвакуировали 32 человек из сломавшегося автобуса на автодороге Алматы - Екатеринбург и доставили их в безопасное место, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, ранним утром экипаж батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области на 937 км автодороги Алматы-Екатеринбург заметил стоящий автобус.

"Водитель отметил, что они едут из северной столицы, в салоне находились 30 пассажиров, из них двое детей и два водителя. Автобус сломался, перестал качать воздух", - пояснили в ДП Карагандинской области.

Полицейские сработали оперативно: они пригнали вахтовку и эвакуировали из замерзающего автобуса 32 человека в мечеть поселка Аксу-Аюлы. Там путников уже ожидал горячий чай и места для отдыха.

Ранее сообщалось, что полицейские Актюбинской области оказали помощь водителю сломавшегося автобуса и его пассажирам, среди которых было 56 иностранцев. Патрульные оперативно эвакуировали людей и разместили их в кемпинге.

Помимо этого, в 10 километрах от села Степное в снегу застрял автомобиль. На место незамедлительно выехали спасатели. Они вызволили из снежного плена застрявший транспорт и находившихся в нем семерых человек, в том числе пятерых детей.